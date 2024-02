dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER - Ermüdungserscheinungen an der Wall Street dürften am Dienstag den Aufwärtsdrang am deutschen Aktienmarkt bremsen. Zwar hatten die großen Börsenindizes in den USA am Vortag erneut Höchstmarken erreicht, sie konnten diese zur Schlussglocke aber nicht ganz halten. Der Dax (DAX 40), der zum Wochenbeginn ein weiteres Rekordhoch über 17 050 Zähler nur um wenige Punkte verpasst hatte, dürfte knapp unter der 17 000er Marke ins Rennen gehen. "Im Umfeld der 17 000er Marke sind immer wieder Gewinnmitnahmen zu beobachten", schrieben die Marktexperten von Index Radar. Zwar halte sich der Dax weiterhin in Sichtweite seines jüngsten Rekordhochs, "doch so richtig will keine Kauflaune aufkommen".

USA: - KAUM VERÄNDERT - Die Anleger am US-Aktienmarkt haben am Montag nach einem neuerlichen Rekordrausch etwas Luft geholt. Getrieben vom Megatrend Künstliche Intelligenz (KI) war der technologielastige NASDAQ 100 erstmals über die Marke von 18 000 Punkten geklettert. Danach verließ ihn die Kraft, er schloss mit minus 0,44 Prozent auf 17 882,66 Zählern.

ASIEN: - JAPAN SEHR FEST - Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag zugelegt. In Japan schloss der Nikkei 225 nach der Feiertagspause 2,9 Prozent höher. An den Aktienmärkten in China und Hongkong ruht der Handel unterdessen weiter. Auf dem chinesischen Festland pausiert der Handel bereits seit Freitag.

DAX 17037,35 0,65

XDAX 17010,93 0,31

EuroSTOXX 50 4746,35 0,65

Stoxx50 4229,17 0,32

DJIA 38797,38 0,33

S&P 500 5021,84 -0,09

NASDAQ 100 17882,66 -0,44°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 133,49 -0,07%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0768 -0,06

USD/Yen 149,49 0,10

Euro/Yen 160,98 0,05°

ROHÖL:

Brent 82,12 0,12 USD

WTI 77,10 0,18 USD°

