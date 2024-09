dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Nach der Erholung zum Wochenauftakt mangelt es dem DAX am Dienstag an weiterem Schwung. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Beginn leicht mit 0,1 Prozent im Minus auf 18.424 Punkte. Schon am Vortag endete nahe 18.500 Zählern und am 21-Tage-Durchschnitt die Erholung. Laut der Commerzbank richtet sich der Fokus nun auf die Verbraucherpreise aus den USA, die am Mittwoch auf der Agenda stehen, und die US-Erzeugerpreise am Donnerstag. Diesen Daten wird einmal mehr entscheidender Charakter beigemessen vor der Zinsentscheidung der Notenbank Fed am 18. September. Dreh- und Angelpunkt der Diskussion ist, wie umfangreich deren erste Zinssenkung ausfallen wird.

USA: - KURSGEWINNE - Nach der schwächsten Börsenwoche des Dow Jones Industrial seit dem März 2023 haben die Kurse am Montag wieder zugelegt. Der bekannteste US-Aktienindex erholte sich um 1,20 Prozent auf 40.829,59 Zähler. Am Freitag hatte ein überraschend schlechter Arbeitsmarktbericht für den Monat August die konjunkturellen Sorgen befeuert und die Kurse absacken lassen. Nach dem Rekordhoch des Dow Ende August hatten Anleger in der vergangenen Woche Gewinne eingestrichen.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die freundliche Verfassung der US-Börsen nach der jüngsten Schwäche sorgte für etwas Rückenwind. In Tokio legte der Nikkei-225 (Nikkei 225) im späten Handel um 0,1 Prozent zu. In China büßte der CSI 300 mit den wichtigsten Festlandaktien hingegen 0,5 Prozent ein, während es in Hongkong für den Hang Seng um knapp 0,3 Prozent nach oben ging.

^

DAX 18443,56 0,77%

XDAX 18491,48 1,30%

EuroSTOXX 50 4778,66 0,86%

Stoxx50 4390,61 0,78%

DJIA 40829,59 1,20%

S&P 500 5471,05 1,16%

NASDAQ 100 18660,78 1,30%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 134,56 -0,01%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1039 0,04%

USD/Yen 143,13 -0,05%

Euro/Yen 158,00 0,00%°

ROHÖL:

^

Brent 71,73 -0,11 USD

WTI 68,57 -0,14 USD°

/jha/