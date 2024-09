dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Der DAX schafft es weiterhin nicht nachhaltig über die Marke von 19.000 Punkten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,4 Prozent tiefer auf 18.920 Punkte. Tags zuvor hatte er sich seinem Rekord vom Donnerstag bei 19.044 Punkten mehrfach genähert. Es fehlten aber die Anschlusskäufe. Auch mit der Ankündigung weitreichender Konjunkturmaßnahmen durch Chinas Zentralbank gelang kein Befreiungsschlag.

Charttechnisch im Fokus steht die Hürde aus den alten Höchstständen vom Mai und Anfang September.

USA: - MODERATE GEWINNE - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag an ihre freundliche Tendenz zum Wochenstart angeknüpft. Börsianer verwiesen auf anhaltende Hoffnungen der Anleger auf eine lockerere Geldpolitik in den USA und China. Chinas Zentralbank kündigte wegen der schwächelnden Wirtschaft in der Volksrepublik weitreichende Konjunkturmaßnahmen an. Dadurch sollen die Zinsen auf bestehende Immobilienkredite zurückgehen. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel auf ein Rekordhoch und schloss mit einem Plus von 0,20 Prozent bei 42.208,22 Punkten.

ASIEN: - WEITERE GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch weiter zugelegt. Hoffnungen auf eine lockerere Geldpolitik in den USA und China sorgen weiter für Rückenwind. Chinas Zentralbank hatte schon am Vortag wegen der schwächelnden Wirtschaft weitreichende Maßnahmen angekündigt. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten legte im späten Handel um 2,1 Prozent zu. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong ging es für den Hang Seng um rund zwei Prozent nach oben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann 0,15 Prozent.

DAX 18996,63 0,80%

XDAX 18999,77 0,66%

EuroSTOXX 50 4940,72 1,13%

Stoxx50 4441,27 0,89%

DJIA 42208,22 0,20%

S&P 500 5732,93 0,25%

NASDAQ 100 19944,84 0,47%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 134,75 -0,12%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1196 0,15%

USD/Yen 143,25 0,02%

Euro/Yen 160,38 0,16%°

ROHÖL:

Brent 75,00 -0,17 USD

WTI 71,33 -0,23 USD°

