dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursverluste erwartet

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Nach einem bislang gelungenen Jahresauftakt könnte zur Wochenmitte etwas Ruhe einkehren am deutschen Aktienmarkt. Der DAX dürfte sich am Mittwoch nach zwei starken Börsentagen zunächst wenig bewegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt etwas niedriger auf 20.315 Zähler. Das Rekordhoch von Mitte Dezember bleibt aber nah: Bis zur Höchstmarke von 20.522 Zählern fehlt dem Index nur knapp ein Prozent. Die Vorgaben aus den USA sind negativ, an der Wall Street und noch mehr an der Technologiebörse Nasdaq ging es bergab. Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management verweist auf den starken Anstieg der Kapitalmarktzinsen in den USA.

USA: - VERLUSTE - An den US-Aktienmärkten haben die Anleger am Dienstag vor allem bei Technologiewerten Gewinne mitgenommen. Robuste Wirtschaftsdaten aus den USA galten schon früh als Bremsklotz, weil sie die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed etwas dämpften. In den Schlussstunden beschleunigte sich die Abwärtsbewegung an den Märkten. Der technologielastige NASDAQ 100 verlor zu Handelsschluss 1,79 Prozent auf 21.173,04 Punkte. Der mehr von Standardwerten geprägte Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,42 Prozent auf 42.528,36 Punkte.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch nachgegeben. Die schwächere Verfassung der US-Aktienmärkte und sinkende Kurse bei Technologiewerten dämpften auch in Asien die Stimmung. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte kurz vor dem Handelsschluss 0,2 Prozent ein. Der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank im späten Handel um rund ein Prozent und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten gab um 0,3 Prozent nach.

DAX 20.340,57 0,62%

XDAX 20.296,23 0,82%

EuroSTOXX 50 5.011,82 0,50%

Stoxx50 4.381,92 0,37%

DJIA 42.528,36 -0,42%

S&P 500 5.909,03 -1,11%

NASDAQ 100 21.173,04 -1,79%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,04 0,06%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0355 0,10%

USD/Yen 158,17 0,19%

Euro/Yen 163,78 0,29%°

BITCOIN:

Bitcoin 96.477 -0,48%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

Brent 77,57 0,52 USD

WTI 74,87 0,62 USD°

