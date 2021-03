dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - DAX GIBT LEICHT NACH - Der sich seit Tagen nur wenig bewegende Dax (DAX 30) wird am Donnerstag etwas tiefer erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,24 Prozent schwächer auf 14 575 Punkte. Die Pandemiesorgen halten den Dax in Schach, wirklich belastet haben sie ihn bislang aber nicht. So steht das Barometer nur rund 1,5 Prozent unter seinem vor einer Woche erreichten Rekordhoch von 14 804 Punkten.

USA: - DOW GIBT GEWINNE AB - Die Anleger am US-Aktienmarkt haben am Mittwoch letztlich Angst vor der eigenen Courage bekommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) gab in den letzten beiden Handelsstunden seine Gewinne sukzessive ab und kam am Ende mit einem Minus von 0,01 Prozent auf 32 420,06 Punkte kaum von der Stelle.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag überwiegend fester tendiert. In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 nach den jüngsten deultichen Kursverlusten 1,1 Prozent fester. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, gewann zuletzt 0,1 Prozent, während der Hongkonger Hang-Seng-Index (Hang Seng) um 0,1 Prozent nachgab.

^

DAX 14610,39 -0,35%

XDAX 14547,97 -0,40%

EuroSTOXX 50 3832,55 0,14%

Stoxx50 3274,22 -0,06%

DJIA 32420,06 -0,01%

S&P 500 3889,14 -0,55%

NASDAQ 100 12798,88 -1,68%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 172,31 -0,02%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1817 0,04%

USD/Yen 108,9835 0,23%

Euro/Yen 128,7890 0,27%°

ROHÖL:

^

Brent 63,12 -1,29 USD

WTI 59,77 -1,41 USD°

/jha/