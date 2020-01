dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE ERWARTET - Das neue Börsenjahr am deutschen Aktienmarkt dürfte mit Stagnation beginnen. Nach einem starken Jahr 2019 werden die Kurse am Donnerstag zum Auftakt etwas leichter erwartet. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Handelsstart 0,16 Prozent tiefer auf 13 227 Punkte. Viele Marktakteure dürften erst in der kommenden Woche wieder aktiv werden, das Aktiengeschäft dürfte von fehlenden Impulsen und geringen Umsätzen geprägt sein. "Das hervorragende Börsenjahr 2019 ist Vergangenheit. Heute werden die Uhren auf Null gestellt", schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einem Marktkommentar.

USA: - DAS ALTE JAHR IM PLUS BEENDET - Der US-Aktienmarkt hat dank eines Kursanstiegs vor Handelsschluss den letzten Tag in diesem Jahr am Dienstag im Plus beendet. Zuvor hatten die Indizes seit dem Beginn des Geschäfts nahezu unbewegt etwas unter der Nulllinie notiert. Händler berichteten von dünnen Umsätzen. Am Dienstag hatten in Europa auch die letzten Börsen ihre Tore für 2019 noch vor dem Start des US-Aktienhandels geschlossen. Auf vielen Märkte weltweit, so in Frankfurt oder Tokio, war schon am Montag der letzte Handelstag gewesen.

ASIEN: - KURSGEWINNE IN CHINA - Die Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Chinas Notenbank will mit geringeren Kapitalanforderungen für Banken bei der Kreditvergabe die zuletzt flaue Wirtschaft des Landes stützen. Dies stützte den Markt. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen legte zuletzt um rund 1,5 Prozent zu und der Hang Seng in Honkong stieg um gut ein Prozent. In Tokio ruhte der Handel hingegen wegen eines Feiertages.

^

DAX 13.249,01 -0,66% (Montag)

XDAX 13.134,63 -1,18%

EuroSTOXX 50 3.745,15 -0,09% (Montag)

Stoxx50 3.403,03 -0,04% (Montag)

DJIA 28.538,44 0,27% (Dienstag)

S&P 500 3.230,78 0,29% (Dienstag)

NASDAQ 100 8.733,07 0,27% (Dienstag)°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 170,78 -0,05%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1205 -0,09%

USD/Yen 108,74 0,12%

Euro/Yen 121,85 -0,03%°

ROHÖL:

^

Brent 66,22 +0,22 USD

WTI 61,23 +0,17 USD°

/jha/