dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER - Der Dax (DAX 30) dürfte sich am Mittwoch zunächst etwas weiter von seinem neuen Rekordhoch bei 14 601 Punkten entfernen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 14 535 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax auf seine Rekordserie aus der Vorwoche noch rund 6 Punkte aufgesattelt, bevor die Gewinne etwas zusammenschmolzen. Börsianer halten den Motor kurzfristig für etwas überhitzt. An der Wall Street gelang dem Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) zunächst keine weitere Bestmarke.

USA: - SCHWUNG LÄSST NACH - An der Wall Street haben die Technologie-Indizes am Dienstag ihre jüngsten Gewinne etwas ausgebaut. Allerdings ließ der Schwung zum Handelsschluss hin merklich nach. Der marktbreite S&P 500 hatte zwar im Verlauf den Sprung auf einen Höchststand geschafft, schloss aber ebenso wie der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) leicht im Minus. Vor der Sitzung der US-Notenbank (Fed) an diesem Mittwoch hielten sich die Anleger insgesamt eher zurück.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 nach den jüngsten Kursgewinnen mit 0,02 Prozent minimal schwächer. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, gewann zuletzt 0,34 Prozent. Der Hongkonger Hang-Seng-Index (Hang Seng) büßte hingegen 0,14 Prozent ein. Auch an den US-Aktienmärkte hatte nach den jüngsten Gewinnen der Schwung nachgelassen.

^

DAX 14557,58 0,66%

XDAX 14574,81 0,50%

EuroSTOXX 50 3850,96 0,55%

Stoxx50 3289,49 0,85%

DJIA 32825,95 -0,39%

S&P 500 3962,71 -0,16%

NASDAQ 100 13152,28 0,53%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 171,69 -0,03%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1900 -0,02%

USD/Yen 109,1685 0,16%

Euro/Yen 129,9125 0,14%°

ROHÖL:

^

Brent 68,75 0,36 USD

WTI 65,21 0,41 USD°

/jha/