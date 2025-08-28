DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,76 +0,8%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.870 -0,2%Euro1,1620 -0,2%Öl67,20 -0,1%Gold3.379 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: Asiens Börsen freundlich -- Aroundtown im 1. Halbjahr mit Gewinn -- Netflix im Fokus
Top News
Nach Zweiwochentief: DAX zur Wochenmitte wieder mit leichten Aufschlägen erwartet Nach Zweiwochentief: DAX zur Wochenmitte wieder mit leichten Aufschlägen erwartet
EU-Politiker fordern: Anti-Erpressungsgesetz soll gegen Trump eingesetzt werden EU-Politiker fordern: Anti-Erpressungsgesetz soll gegen Trump eingesetzt werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Moderate Gewinne vor Nvidia-Zahlen

27.08.25 07:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.152,9 PKT -120,3 PKT -0,50%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
21.544,3 PKT 95,0 PKT 0,44%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - DAX ETWAS HÖHER ERWARTET - Der am Vortag auf ein Zweiwochentief abgerutschte DAX dürfte zur Wochenmitte wieder etwas zulegen. An der Wall Street und der Technologiebörse Nasdaq war es am Dienstag im späten Handel aufwärts gegangen, an diese positiven Vorgaben dürfte der deutsche Aktienmarkt anknüpfen. Der Broker IG indizierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Auftakt 0,3 Prozent fester auf 24.230 Punkte. Mit den erwarteten Kursgewinnen verbleibt der Dax allerdings in der Handelsspanne der vergangenen Wochen. Die teils stark gestiegenen Bewertungen von Aktien hatten Anleger - neben den Risiken durch die US-Zollpolitik - zuletzt vorsichtiger gestimmt. Auch vor diesem Hintergrund dürften Anleger die am Abend erwarteten Quartalszahlen des Chipkonzerns und KI-Vorreiters NVIDIA genau unter die Lupe nehmen. Die Resultate könnten der gesamten Branche Impulse in die eine oder andere Richtung verleihen. Gleichwohl hatten - nach der langen KI-Rally - jüngst auch vermeintlich positive Nachrichten von Unternehmen vielen Aktienkursen kaum noch zusätzlichen Schwung verliehen.

USA: - GEWINNE - Die Anleger am US-Aktienmarkt haben am Dienstag ihre politischen Bedenken abgeschüttelt. Neue Zollandrohungen der Trump-Regierung sowie Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed hatten nach den Kursverlusten vom Vortag zunächst für Zurückhaltung gesorgt, doch zum Ende hin legten alle wichtigen Indizes zu. Der Dow Jones Industrial näherte sich seinem Rekord vom Freitag wieder etwas, mit plus 0,30 Prozent auf 45.418,07 Zähler. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,41 Prozent auf 6.465,94 Punkte zu und für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,43 Prozent auf 23.525,29 Punkte nach oben.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Mittwoch teils zurückgehalten. Die aggressive US-Handelspolitik sorgt weiterhin für Verunsicherung. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,7 Prozent auf 4.462 Punkte; während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,3 Prozent nachgab. Für den japanischen Leitindex Nikkei 225 ging es um 0,2 Prozent nach oben.

Wer­bung

^

DAX 24152,87 -0,50%

XDAX 24212,96 -0,27%

EuroSTOXX 50 5383,68 -1,11%

Stoxx50 4562,45 -0,93%

DJIA 45418,07 0,30%

S&P 500 6465,94 0,41%

NASDAQ 100 23525,29 0,43%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Wer­bung

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 129,45 -0,02%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1613 -0,25%

USD/Yen 147,94 0,36%

Euro/Yen 171,80 0,11%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin 111.628 -0,14%

(USD, Bitstamp)

°

ROHÖL:

^

Brent 67,26 +0,04 USD

WTI 63,25 +0,00 USD

°

/mis

Mehr zum Thema DAX 40

07:30dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Moderate Gewinne vor Nvidia-Zahlen
07:29Nach Zweiwochentief: DAX zur Wochenmitte wieder mit leichten Aufschlägen erwartet
07:18DAX-FLASH: Nach Tief seit zwei Wochen Dax wieder aufwärts erwartet
07:08Warten auf NVIDIA-Bilanz: Asiens Börsen freundlich -- Aroundtown im 1. Halbjahr mit Gewinn -- Netflix im Fokus
06:16DAX: Kurse nah am Hoch - Stimmung trotzdem gedämpft
05:02Advanced electrification to take center stage at IAA 2025
04:31Infineon und Nvidia: Teamarbeit bei Entwicklung humanoider Roboter
02:11Sunclass muss in Skiathos gestrandeten Airbus A321 verschrotten - Reparatur zu teuer
mehr