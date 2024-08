dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Moderate Verluste - Gewinnmitnahmen

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE - Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich zum Wochenbeginn leichte Abgaben ab. Anleger könnten Kursgewinne mitnehmen, nachdem der deutsche Leitindex Dax am Freitag auf den höchsten Stand seit Mitte Juli gestiegen war und dabei den nach dem Rekordhoch im Mai gestarteten Abwärtstrend getestet hatte. Der Broker IG taxierte den DAX rund zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels 0,3 Prozent niedriger auf 18 570 Punkte. "Der Dax hat 13 der letzten 14 Handelstage im Plus beendet. Solche Serien sind eher außergewöhnlich", schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Zudem zeigten die zuletzt eher unterdurchschnittlichen Börsenumsätze, dass die Anleger dieser imposanten Rally auch ein Stück weit misstrauten. Für Bewegung könnte schon kurz nach Handelsbeginn der Ifo-Geschäftsklimaindex für den Monat August sorgen. Er gilt als das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer. Im Wochenverlauf richten sich dann die Blicke auf Quartalszahlen des Chipkonzerns Nvidia.

USA: - GEWINNE - Bestätigte Zinshoffnungen haben an den US-Aktienmärkten zum Wochenschluss für gute Laune gesorgt. Rückenwind lieferte vor allem die mit Spannung erwartete Rede des Präsidenten der Federal Reserve auf dem internationalen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, Wyoming. Jerome Powell sagte, dass die Zeit für sinkende Leitzinsen gekommen sei, da sich die Inflationsrisiken verringert hätten. Der Dow Jones Industrial war am Freitag im frühen Handel auf den höchsten Stand seit seinem Rekordhoch Mitte Juli gestiegen und schloss 1,14 Prozent im Plus bei 41.175,08 Punkten. Daraus resultierte für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund 1,3 Prozent. Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag um 1,15 Prozent auf 5.634,61 Zähler zu. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 1,18 Prozent auf 19.720,87 Punkte nach oben.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Investoren warten auch wichtige Konjunkturdaten unter anderem aus den USA sowie auf Quartalszahlen des Chipkonzerns Nvidia. Wegen der Bedeutung von Nvidia für die KI-Branche sind die Resultate wichtig für Technologiewerte. In China fiel der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Festlandbörsen zuletzt um 0,1 Prozent, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,7 Prozent stieg. In Tokio sanke der Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende indes um 0,9 Prozent. Hier lastete die fortgesetzte Erholung des Yen zum US-Dollar auf Exportwerten.

DAX 18633,10 0,76%

XDAX 18618,68 0,92%

EuroSTOXX 50 4909,20 0,50%

Stoxx50 4494,63 0,27%

DJIA 41175,08 1,14%

S&P 500 5634,61 1,15%

NASDAQ 100 19720,87 1,18%

Bund-Future 134,57 +0,08%

Euro/USD 1,1184 -0,08%

USD/Yen 143,89 -0,34%

Euro/Yen 160,93 -0,40%

Brent 79,52 +0,50 USD

WTI 75,31 +0,48 USD

