dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Nasdaq-Rückenwind treibt Dax an

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Nach einem freundlichen Wochenbeginn sind auch am Dienstag am deutschen Aktienmarkt Gewinne zu erwarten. Eine Steilvorlage lieferte die US-Technologiebörse Nasdaq, wo der NASDAQ 100 Index nach dem Handelsschluss hierzulande noch deutlich zugelegt hatte - angetrieben von wieder anziehenden Halbleiterwerten und IT-Aktien. Der Broker IG taxierte den Dax (DAX 40) am Dienstag rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,2 Prozent höher auf 16 750 Punkte. Mit den erwarteten leichten Aufschlägen dürfte sich der Dax weiterhin in der jüngsten Konsolidierungszone zwischen etwa 16 500 und 17 000 Zählern bewegen. Rückenwind bekamen die Kurse an der Wall Street von Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank Fed. Der Chef der Notenbank von Atlanta, Raphael Bostic, sagte, die Inflation in den USA sei stärker zurückgegangen als er erwartet habe. Die Teuerung sei auf gutem Weg, das Ziel der Fed von zwei Prozent zu erreichen.

USA: - GEWINNE - Die Anleger sind am Montag an den US-Aktienmärkten nach einem schwachen Jahresauftakt mutiger geworden. Ein Kursrutsch bei Boeing sorgte zwar dafür, dass der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) den übrigen Indizes etwas hinterherhinkte. Mit 37 683,01 Punkten kam der US-Leitindex letztlich aber auf ein Plus von 0,58 Prozent. Der S&P 500 stieg um 1,41 Prozent auf 4763,54 Punkte. Der technologielastige Nasdaq-100-Index (NASDAQ 100) vollzog eine besonders deutliche Erholung, jüngst kräftig nachgegeben hatte. Angetrieben von allgemein wieder anziehenden Chipwerten und IT-Aktien zog der Index am Montag um 2,11 Prozent auf 16 649,87 Punkte an.

ASIEN: - GEWINNE IN JAPAN, CHINA DURCHWACHSEN - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg um 1,2 Prozent und schloss auf dem höchsten Stand seit 34 Jahren. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen notierte zuletzt fast unverändert und in Hongkong stieg der Hang-Seng-Index (Hang Seng) um 0,3 Prozent.

^

DAX 16716,47 0,74

XDAX 16776,88 1,13

EuroSTOXX 50 4485,48 0,49

Stoxx50 4102,86 0,13

DJIA 37683,01 0,58

S&P 500 4763,54 1,41

NASDAQ 100 16649,87 2,11

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 135,72 -0,09%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0954 -0,01

USD/Yen 143,94 -0,15

Euro/Yen 157,67 -0,16

°

ROHÖL:

^

Brent 76,01 -0,11 USD

WTI 70,54 -0,23 USD

°

/mis