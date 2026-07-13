dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Ölpreisanstieg zieht Dax runter

13.07.26 07:30 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

Werbung

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Weitere Angriffswellen der USA auf den Iran und deutlich steigende Ölpreise belasten den DAX am Montag. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,1 Prozent tiefer auf 24.802 Punkte. Damit würde der Dax deutlich unter seine 21-Tage-Linie fallen und auch etwas unter das Vorwochentief von 24.830 Punkten rutschen. Das US-Militär attackierte in der Nacht auf Montag den Iran erneut für mehrere Stunden, nachdem die USA das Land bereits am Wochenende angegriffen hatten. Flugabwehrsysteme, Radaranlagen, Raketenstellungen und Drohnenstandorte sowie kleinere Boote seien zerstört worden, um dem Iran weitere Attacken auf den internationalen Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus zu erschweren, hieß es. "Die Ölpreise steigen und die Aktienkurse fallen, nachdem die Anleger einmal mehr über die Verwerfungslinie der Straße von Hormus gestolpert sind", sagte Marktbeobachter Stephen Innes.

USA: - MODERATE GEWINNE - Eine verhalten freundliche Stimmung und ein gelungener US-Börsenstart des Speicherchip-Giganten SK hynix haben das Geschehen am letzten Handelstag der Woche geprägt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Freitag mit 0,29 Prozent im Plus bei 52.637,01 Punkten. Für die Börsenwoche steht allerdings ein moderates Minus zu Buche. Damit bleibt der Dow aber in Schlagdistanz zum Rekordhoch vom Dienstag bei 53.289 Zählern. Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag um 0,42 Prozent auf 7.575,39 Zähler zu. Der technologielastige NASDAQ 100 stieg um 0,33 Prozent auf 29.825,11 Punkte. Das starke Börsendebüt von SK Hynix trieb auch Aktien aus der Halbleiterbranche wie NVIDIA, SanDisk, Applied Materials und AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) an.

ASIEN: - VERLUSTE - Weitere Angriffswellen der USA auf den Iran und deutlich steigende Ölpreise haben Asiens Aktienmärkten den Wochenstart verhagelt. Am auffälligsten sind die Verluste am Montag einmal mehr im südkoreanischen KOSPI, der um acht Prozent auf das Niveau von Anfang Mai absackte; hier belasteten auch Gewinnmitnahmen bei den Aktien des Speicherchipkonzerns SK Hynix. Der Kospi war mit einer fulminanten Rekordjagd bis Mitte Juni zum Sinnbild der KI-Rally geworden. Seither verlor er aber wieder etwas mehr als ein Viertel. Trotz des Einbruchs seit dem Rekordhoch liegt der Kospi im laufenden Jahr noch 63 Prozent im Plus. Der japanischen Nikkei 225 sank am Montag im späten Handel um circa eineinhalb Prozent. Der chinesische CSI-300 (CSI 300) fiel um 1,3 Prozent, während der Hongkonger Hang Seng sich mit minus 0,1 Prozent besser hielt.

Werbung

^

DAX 25067,09 -0,20%

XDAX 25113,14 -0,02%

EuroSTOXX 50 6269,97 -0,23%

Stoxx50 5374,81 -0,19%

DJIA 52637,01 0,29%

S&P 500 7575,39 0,42%

NASDAQ 100 29825,11 0,33%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Werbung

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 125,30 -0,22%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1405 -0,09%

USD/Yen 161,98 0,17%

Euro/Yen 184,74 0,08%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin 62.691 -1,65%

(USD, Bitstamp)

°

ROHÖL:

^

Brent 79,24 +3,23 USD

WTI 74,52 +3,11 USD

°

/mis