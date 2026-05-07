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dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Rekordjagd geht wohl weiter

03.07.26 07:31 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - REKORD ERWARTET - Der DAX dürfte am Freitag weitere Rekordstände verbuchen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,5 Prozent höher auf 25.712 Punkte. Am Vortag hatte der Dax seinen bisherigen Höchststand von Mitte Januar getoppt. Für weiteren Auftrieb sorgen wohl vor allem die Kurserholungen in Südkorea und Japan. Zuvor war die KI-Rally ins Stocken geraten. Der Kospi in Seoul hatte sich im Jahresverlauf mehr als verdoppelt, zuletzt hatte der Index aber um 15 Prozent korrigiert. Am Morgen schaffte er nach weiteren Verlusten zum Start jedoch die Wende klar ins Plus.

USA: - GEWINNE - Ein deutlich schwächer als erwarteter Beschäftigungsaufbau in den USA hat die Zinssorgen der Anleger am Donnerstag gedämpft und den bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial in Richtung 53.000 Punkte getrieben. Am letzten Tag der feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche kletterte der Dow mit 1,14 Prozent auf 52.900,07 Punkte. Sein Rekordhoch vom Vortag hatte der bekannteste Wall-Street-Index bereits kurz nach dem Handelsstart getoppt. Im Wochenverlauf steht ein Plus von zwei Prozent zu Buche.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag zugelegt. Aus anfänglichen Verlusten wurden im Verlauf bei mehreren Indizes Gewinne. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann zuletzt 1,1 Prozent. Der chinesische CSI-300 (CSI 300) und der südkoreanische Kospi legten noch deutlicher zu. Der Hongkonger Hang Seng gewann zuletzt rund 1,3 Prozent.

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NASDAQ 100 29.329,21 -1,61%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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DEVISEN:

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USD/Yen 161,03 -0,05%

Euro/Yen 184,41 0,12%°

BITCOIN:

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Bitcoin 61.448 -0,05%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

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Brent 72,27 0,47 USD

WTI 69,03 0,34 USD°

/jha/