dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Rekordrally geht weiter

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - REKORDRALLY GEHT WEITER - Seinem Rekord zur Wochenmitte dürfte der DAX am Donnerstag einen weiteren Höchststand folgen lassen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start mit plus 0,2 Prozent erstmals knapp über 18 900 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax bei 18 892 Punkten einen Rekord erreicht. Die wichtigsten US-Börsenindizes hatten am Vorabend die US-Inflationszahlen mit neuen Höchstständen gefeiert. Der Preisauftrieb hatte sich im April etwas abgeschwächt. Dies nährte die Hoffnung, dass die zuletzt fragliche Zinswende in den USA doch wieder näher rückt. Notenbankchef Jerome Powell hatte aber erst am Dienstag gegenteilige Signale gesendet.

USA: - REKORDE - Eine abgeschwächte Inflation hat den US-Aktienmärkten am Mittwoch neue Zinssenkungsfantasie und Höchststände beschert. Der Dow Jones Industrial erklomm im späten Handel ein Rekordhoch bei 39 935 Punkten und schloss 0,88 Prozent höher bei 39 908,00 Zählern. Die Teuerung in den USA hat sich im April etwas verringert. Die Kerninflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittel sank im Jahresvergleich auf 3,6 Prozent. Zwar sei dies mit dem Inflationsziel der US-Notenbank von 2 Prozent nach wie vor unvereinbar, dürfte die jüngsten Zinssenkungserwartungen aber nicht dämpfen, glaubt Helaba-Volkswirt Ulrich Wortberg. Dies gelte umso mehr, da die zeitgleich veröffentlichten Einzelhandelsumsätze im April stagniert und damit klar enttäuscht hätten.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag zugelegt. Die positive Stimmung an den US-Aktienmärkten mit neuen Rekorden sorgte auch in Asien für Rückenwind. Die Inflation in den USA hatte sich abgeschwächt und damit die Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA belebt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte im späten Handel um rund ein Prozent zu. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen Chinas gewann 0,8 Prozent. Der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte mit 1,6 Prozent nach der Feiertagspause am Vortag besonders deutlich zu.

DAX 18869,36 0,82%

XDAX 18873,21 0,55%

EuroSTOXX 50 5100,90 0,41%

Stoxx50 4535,24 0,28%

DJIA 39908,00 0,88%

S&P 500 5308,15 1,17%

NASDAQ 100 18596,65 1,49%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 131,98 0,15%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0885 0,00%

USD/Yen 153,86 -0,66%

Euro/Yen 167,48 -0,65%°

ROHÖL:

Brent 83,13 0,38 USD

WTI 79,05 0,42 USD°

