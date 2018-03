dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Richtungssuche vor Ostern

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - UNKLAR - Am Donnerstag vor dem Osterfest zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt zunächst kein klarer Trend ab. Der Broker IG taxierte den Dax (DAX 30) gut zwei Stunden vor der Eröffnung 0,07 Prozent tiefer auf 11 932 Punkte und damit kaum verändert.

USA: - RUNTER - Nach dem letztlich sehr schwachen Vortag haben Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) und der breit gefasste S&P 500 am Mittwoch keine klare Richtung eingeschlagen. Der US-Leitindex Dow kam kaum vom Fleck; der S&P büßte derweil weitere 0,29 Prozent ein. Auch der Technologieindex NASDAQ 100 blieb unter Druck und verlor weitere 1,06 Prozent.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Asiens Börsen haben sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen bewegt. Dabei hielten sich die Ausschläge allerdings in Grenzen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte im späten Handel seine Gewinne ein und rutschte ins Minus. Auch die Börse in Hongkong gab nach, während Chinas Festland-Börsen und Südkorea leicht im Plus lagen.

DAX 11.940,71 -0,25%

XDAX 11.954,79 0,86%

EuroSTOXX 50 3.331,25 0,43%

Stoxx50 2.954,57 0,71%

DJIA 23.848,42 -0,04%

S&P 500 2.605,00 -0,29%

NASDAQ 100 6.460,81 -1,06%

Nikkei 225 21.002,32 -0,14% (7:00 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 159,18 -0,13%

Bund-Future Settlement 159,31 -0,08%

DEVISEN: - EURO ÜBER 1,23 EURO - Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel einen Teil seiner deutlichen Vortagesverluste wieder ausgeglichen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2326 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,2398 (Dienstag: 1,2376) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:15 Uhr)

Euro/USD 1,2326 0,14%

USD/Yen 106,48 -0,35%

Euro/Yen 131,23 -0,19%

ROHÖL:

Brent (Mai-Lieferung) 69,91 0,10 USD

WTI (Mai-Lieferung) 64,66 0,03 USD

