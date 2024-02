dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Ringen um 17 000er-Marke hält an

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ETWAS IM PLUS - Die Hängepartie des Dax unterhalb der Marke von 17 000 Punkten wird am Montag wohl weitergehen. Nach Kursgewinnen vor allem an der US-Technologiebörse Nasdaq am Freitagabend taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start zwar 0,2 Prozent höher auf 16 960 Punkte. Das bisherige, vor rund einer Woche erzielte, Rekordhoch von rund 17 050 Punkten dürfte der Dax zunächst aber nicht in Angriff nehmen.

Der US-Tech-Index Nasdaq 100 hatte sich am Freitag mit fast 18 000 Zählern zu einem weiteren Rekordhoch aufgeschwungen. Auch der marktbreite S&P 500 hatte eine weitere Bestmarke über 5000 Punkten erreicht. Für den Dax steht gleichwohl mit der runden 17 000er-Marke eine hohe Hürde vor weiteren Rekorden.

USA: - DOW LEICHT IM MINUS; S&P 500 UND NASDAQ IN REKORDLAUNE - Die Grundstimmung am US-Aktienmarkt bleibt positiv. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss am Freitag mit 38 671,69 Punkten und damit 0,14 Prozent tiefer, blieb damit aber nahe am Rekordhoch und beendete die Woche in Summe fast unverändert. Der breit gefasste S&P 500 schaffte derweil eine weitere Bestmarke, zum Handelsende stieg er noch um 0,57 Prozent auf 5026,61 Punkte. Tags zuvor war der Index das erste Mal über die Marke von 5000 Punkten gestiegen, hatte aber noch darunter geschlossen. Für den technologiewertelastigen NASDAQ 100 ging es am Freitag um 1,01 Prozent auf 17 962,40 Punkte nach oben. Auch er erreichte einen weiteren Rekord. Sowohl der Nasdaq 100 als auch der S&P 500 haben nun schon die fünfte Woche in Folge zugelegt, dieses Mal um 1,8 Prozent beziehungsweise um 1,4 Prozent.

ASIEN: - VIELE BÖRSEN WEGEN FEIERTAG GESCHLOSSEN - In Asien wird am Montag an den Aktienmärkten in China, Hongkong, Japan und Südkorea wegen eines Feiertags nicht gehandelt. In Indien hat die Börse dagegen geöffnet. Hier gab es leichte Verluste.

^

DAX 16926,50 -0,22%

XDAX 16959,07 -0,08%

EuroSTOXX 50 4715,87 0,11%

Stoxx50 4215,59 -0,12%

DJIA 38671,69 -0,14%

S&P 500 5026,61 0,57%

NASDAQ 100 17962,41 1,01%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 133,45 +0,03%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0792 0,06%

USD/Yen 149,20 -0,05%

Euro/Yen 161,03 0,00%

°

ROHÖL:

^

Brent 81,92 -0,27 USD

WTI 76,56 -0,28 USD

°

/zb