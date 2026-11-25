FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

Werbung

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Der DAX erweist sich am Mittwoch im Umfeld der internationalen Technologiesektor-Turbulenzen als relativ robust. Dies zeigt sich mit einem vorbörslich leichten Plus, während in Asien die Kurse nachgaben und die Indikationen für die US-Börsen weiter im Minus liegen. Zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt wurde der deutsche Leitindex vom Broker IG 0,2 Prozent höher auf 25.070 Punkte taxiert. Im Anschluss an die Erholungsrally wegen der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze ist im KI-Bereich schnell wieder Ernüchterung eingekehrt. Die am Markt geläufige Erkenntnis ist, dass Anschlusskäufern die Überzeugung fehlte. Laut der Commerzbank bleiben Investoren besorgt angesichts der Bewertungen, der zunehmenden Abhängigkeit von Fremdkapitalfinanzierung sowie der Frage, ob künftige Erträge den Umfang der KI-bezogenen Investitionsausgaben rechtfertigen können.

USA: - DOW IM PLUS; NASDAQ IM MINUS - Auf die Erleichterungsrally in der US-Technologiebranche nach der Rückkehr des Nvidia-Chefs ist am Dienstag ein Rückschlag gefolgt. Die kräftige Erholung zum Wochenstart, von der vor allem Tech-Aktien profitiert hatten, wurde mit Gewinnmitnahmen quittiert. Dem überwiegend mit Standard-Werten bestückten Dow Jones Industrial dagegen gelang schon recht früh im Handelsverlauf der Sprung zurück ins Plus. Der technologielastige Index NASDAQ 100, der tags zuvor um fast 7 Prozent hochgesprungen war, beendete den Tag 1,99 Prozent im Minus mit 26.214,17 Punkten. Damit könnten einige Marktbeobachter recht haben, die schon am Montag gewarnt hatten, dass die Talsohle für die Kurse so mancher Tech-Werte wahrscheinlich noch nicht erreicht sei. Der Wall-Street-Index Dow Jones legte dagegen um 0,85 Prozent auf 50.018,70 Punkte zu und baute damit sein Erholungsplus vom Vortag von 3,0 Prozent noch etwas aus. Der breite S&P 500 verlor zugleich 0,50 Prozent auf 7.201,09 Zähler.

ASIEN: - DEUTLICH IM MINUS - An den asiatischen Aktienmärkten ist es am Mittwoch vor allem wegen einer Schwäche der Technologieaktien deutlich nach unten gegangen. Vor allem an den technologielastigen Börsen in Japan, Südkorea oder Taiwan gab es heftige Verluste. So verlor der südkoreanische Leitindex KOSPI mehr als sechs Prozent. In Tokio sank der Nikkei 225 (Nikkei 225) kurz vor Handelsende um mehr als zwei Prozent. Moderatere Verluste gab es in China und Hongkong.

Werbung

^

DAX 25017,81 -1,26%

XDAX 25170,92 -0,85%

EuroSTOXX 50 6003,76 -1,16%

Stoxx50 5258,65 -0,52%

DJIA 50018,70 0,85%

S&P 500 7201,09 -0,50%

NASDAQ 100 26214,17 -1,99%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Werbung

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 123,04 0,00%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0933 -0,30%

USD/Yen 159,48 0,15%

Euro/Yen 174,36 -0,15%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 59.112 -1,06%

°

ROHÖL:

^

Brent 90,55 -0,85 USD

WTI 81,04 -1,01 USD

°

/zb