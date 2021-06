dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Ruhige Lage vor Fed-Zinsentscheid

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - WARTEN AUF US-ZINSENTSCHEID - Vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed dürfte sich im Dax (DAX 30) am Mittwoch nur wenig tun. "Das ist wieder so ein Tag, der erst abends richtig losgeht. Auf dem Parkett warten alle auf die Fed", beschrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners die Situation. Der deutsche Leitindex bleibt zunächst in der Nähe seines zu Wochenbeginn erreichten Rekordhochs von rund 15 803 Zählern. Gut zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung taxierte ihn der Broker IG mit plus 0,03 Prozent auf 15 735 Punkten fast unverändert zum Vortagesschluss.

USA: - ANLEGER BLEIBEN DEFENSIV - Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed zur Wochenmitte sind die US-Aktienmärkte am Dienstag etwas ins Minus gerutscht. Experten rechnen zwar nicht mit einer Zinsänderung, warten aber mit Spannung auf Aussagen der Währungshüter zum Thema Inflation. Davor wollten sich die Anleger nicht mehr in größerem Maße neu positionieren. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss mit einem Minus von 0,27 Prozent bei 34 299,33 Punkten.

ASIEN: - ETWAS SCHWÄCHER - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch schwächer tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank zuletzt um rund 0,5 Prozent. Der CSI-300-Index (CSI 300), der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, büßte 1,2 Prozent ein und der Hang Seng in Hongkong gab um gut 0,2 Prozent nach. Die Anleger warten weiter auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend und geldpolitische Signale.

^

DAX 15729,52 0,36%

XDAX 15737,79 0,10%

EuroSTOXX 50 4143,52 0,26%

Stoxx50 3565,25 0,47%

DJIA 34299,33 -0,27%

S&P 500 4246,59 -0,20%

NASDAQ 100 14030,41 -0,69%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 172,32 -0,02%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,2128 0,02%

USD/Yen 110,0680 0,00%

Euro/Yen 133,4945 0,01%°

ROHÖL:

^

Brent 74,65 0,66 USD

WTI 72,71 0,59 USD°

/jha/