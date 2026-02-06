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dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Ruhiger Start erwartet

01.06.26 07:37 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - MINIMAL IM PLUS ERWARTET - Nach der durchwachsenen Vorwoche zeichnet sich für den DAX ein ruhiger Wochenstart ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start mit zehn Punkten im Plus bei 25.114 Punkten. In der vergangenen Woche war er in der Hoffnung auf eine nachhaltige Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran gleich zum Start bis auf 25.438 Punkte gestiegen. Diese Aussicht erhielt im Wochenverlauf allerdings keine neue Nahrung, und so entfernte sich der Dax wieder von seinem Rekordhoch vom Januar bei 25.507 Punkten. In den USA eilen die wichtigsten Aktienindizes wie S&P 500 und NASDAQ 100 derweil von Rekord zu Rekord - jüngst schloss sich auch der Dow Jones Industrial an. Am Montagmorgen setzten sich auch die Rekordrallys des japanischen Nikkei 225 und des südkoreanischen KOSPI fort. Am Aktienmarkt werde schon die Zukunft gekauft, während in Nahost noch die Gegenwart verhandelt werde, kommentierte Marktexperte Stephen Innes.

USA: - IM PLUS - Die Anleger konnten am Freitag in New York wieder Rekorde feiern. Sämtliche wichtigen Indizes stellten früher oder später Bestmarken auf. Sie profitierten von der Hoffnung, dass eine Verhandlungslösung im Iran-Krieg kurz bevor steht - trotz widersprüchlicher Aussagen der Konfliktparteien. Zudem sorgte der anhaltende Boom von Künstlicher Intelligenz (KI) weiter für Begehren - dieses Mal vor allem beim Computerkonzern Dell (Dell Technologies). Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg letztlich um 0,72 Prozent auf 51.032,46 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,22 Prozent auf 7.580,06 Zähler hoch. Der technologielastige NASDAQ 100 legte um 0,36 Prozent auf 30.333,18 Punkte zu.

ASIEN: - NIKKEI 225 UND KOSPIE ERNEUT MIT REKORD - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte größtenteils zugelegt. In Japan und Südkorea erreichten die jeweiligen Leitindizes Nikkei 225 beziehungsweise Kospi jeweils weitere Rekordmarken. Auch in Hongkong ging es deutlich nach oben. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen lag dagegen im Minus.

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DAX 25104,70 0,05%

XDAX 25076,16 -0,09%

EuroSTOXX 50 6050,54 -0,08%

Stoxx50 5190,62 0,09%

DJIA 51032,46 0,72%

S&P 500 7580,06 0,22%

NASDAQ 100 30333,18 0,36%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 126,11 -0,10%

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DEVISEN:

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USD/Yen 159,47 0,13%

Euro/Yen 185,75 0,00%

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BITCOIN:

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Bitcoin

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ROHÖL:

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Brent 93,00 +0,95 USD

WTI 89,58 +2,22 USD

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/zb

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