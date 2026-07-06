dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Ruhiger Wochenstart nach Rekord

07:31

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach den jüngsten Rekorden dürfte der DAX wenig verändert in die neue Woche starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 12 Punkte höher auf 25.791 Punkte. Am Donnerstag hatte der Dax seinen fast sechs Monate alten Höchststand getoppt und dann am Freitag bei 25.826 Punkten einen weiteren Rekord erreicht. Der charttechnische Analyst Christoph Geyer hält den Markt aber für überkauft, sodass zunächst mit einem Rücksetzer zu rechnen sei. Hinsichtlich der jüngsten Schwäche der KI-Werte, die sich nach fulminanten Rallys vor allem im US-Halbleiterindex SOX und dem koreanischen KOSPI bemerkbar macht, gibt JPMorgan-Stratege Mislav Matejka derweil Entwarnung. Er geht davon aus, dass der Rückschlag als Chance zum Einstieg gesehen wird. Für den Halbleiterzyklus sei kein nahes Ende in Sicht, schrieb er. Nennenswerte neue Kapazitäten gebe es vermutlich nicht vor 2028. Allgemein sieht Matejka die anstehende Berichtssaison als Stütze für die Aktienmärkte.

USA: - KEIN HANDEL WEGEN FEIERTAG - An den US-Aktienbörsen hat am Freitag wegen des Nationalfeiertags am Samstag kein Handel stattgefunden.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 und der südkoreanische Kospi gaben moderat nach. Eine Erholung von Halbleiter- und Techwerten geriet teilweise wieder ins Stocken. Der chinesische CSI-300 (CSI 300) und der Hongkonger Hang Seng legten hingegen um 0,3 Prozent beziehungsweise 0,7 Prozent zu.

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DAX 25.779,31 0,78%

XDAX 25.804,08 0,77%

EuroSTOXX 50 6.412,68 0,82%

Stoxx50 5.479,52 0,61%

DJIA 52900,07 1,14%

S&P 500 7483,24 0,00%

NASDAQ 100 29329,21 -1,61%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 126,70 +0,09%

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DEVISEN:

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Euro/USD 1,1429 -0,07%

USD/Yen 161,98 0,38%

Euro/Yen 185,13 0,32%

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BITCOIN:

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Bitcoin 63.181 -0,64%

(USD, Bitstamp)

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ROHÖL:

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Brent 71,96 -0,16 USD

WTI 68,69 +0,00 USD

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/mis