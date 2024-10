dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: SAP stützt den Dax

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE ERWARTET - Nach seinem schwachen Wochenauftakt dürfte der DAX am Dienstag auf seinem Weg zu den 20.000 Punkten zunächst wieder etwas Boden gut machen. Angetrieben von Kursgewinnen des Schwergewichts SAP (SAP SE) taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,35 Prozent höher auf 19.530 Punkte. Dem bisherigen Rekord aus der Vorwoche von knapp 19.675 Punkten kommt der Leitindex damit wieder näher. Der Dax trotzt durchwachsenen internationalen Vorgaben, denn an der wegweisenden Wall Street endete der Handel verhalten. Als Stütze fungiert aber der Softwarekonzern SAP. Das Dax-Schwergewicht hatte am späten Vorabend seine Quartalszahlen vorgelegt, die erneut überzeugten. "Ein erneut starkes Quartal", resümierte Analyst Michael Briest von der UBS.

USA: - DURCHWACHSEN - Am US-Aktienmarkt haben Anleger am Montag vor einer Flut von Quartalsbilanzen das Risiko gemieden. Denn: die Erwartungen an die Geschäftszahlen und Prognosen der Unternehmen sind hoch. Als weitere Belastung erwiesen sich die deutlich gestiegenen Renditen am als sicher geltenden Staatsanleihen-Markt. Börsianer begründeten dies mit der Sorge, dass nach den Präsidentschaftswahlen am 5. November die Staatsschulden deutlich steigen könnten - unabhängig davon, ob die demokratische Vizepräsidentin Kamala Harris oder der republikanische Ex-Präsident Donald Trump letztlich das Rennen für sich entscheiden werden. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,80 Prozent auf 42.931,60 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,18 Prozent auf 5.853,98 Punkte nach. Beide Börsenbarometer hatten sich in der vergangenen Woche zu Rekordmarken aufgeschwungen. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es am Montag um 0,18 Prozent auf 20.361,47 Punkte nach oben.

ASIEN: - VERLUSTE IN TOKIO, GEWINNE IN CHINA - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag unterschiedliche Wege eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel vor dem Handelsende um 1,4 Prozent. Teils schwache Vorgaben der Wall Street sowie die Unsicherheit vor der japanischen Parlamentswahl am 27. Oktober belasteten. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten stieg um 0,3 Prozent und der in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong zog der Hang Seng um 0,2 Prozent an. Im Fokus stehen hier weiterhin die Versuche der chinesischen Regierung, die im historischen Vergleich träge und von einer Krise des Immobiliensektors geprägte Wirtschaft des Landes anzukurbeln.

DAX 19461,19 -1,00%

XDAX 19499,80 -0,74%

EuroSTOXX 50 4941,22 -0,90%

Stoxx50 4459,75 -0,57%

DJIA 42931,60 -0,80%

S&P 500 5853,98 -0,18%

NASDAQ 100 20361,47 0,18%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,85 -0,17%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0819 0,03%

USD/Yen 150,92 0,05%

Euro/Yen 163,29 0,10%

BTC in USD 67.391 0,00

ROHÖL:

Brent 73,98 -0,31 USD

WTI 70,33 -0,23 USD

