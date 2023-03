dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Schlingerkurs setzt sich fort

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTES PLUS ERWARTET - Der Dax (DAX 40) bleibt auf Schlingerkurs um seine 21-Tage-Linie. Nach leichtem Abschlag am Dienstag taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart wieder 0,2 Prozent höher auf 15 393 Punkte. Nach oben hin bremst die Charthürde um 15 500 Punkte. Das untere Anlaufziel der aktuellen Handelsspanne liegt bei 15 162 Punkten. Vor allem Gewinne an Chinas Börsen helfen dem Dax. Die chinesische Industrie befindet sich nach dem Ende der strikten Corona-Maßnahmen im Aufwind, wie der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) für Februar zeigt. Dieser legte deutlich stärker zu als erwartet und kletterte auf den höchsten Stand seit April 2012.

USA: - VERLUSTE - Die Kursverluste von Goldman Sachs haben am Dienstag den Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) belastet. Die Goldman-Aktien sind ein Schwergewicht im US-Leitindex. Der Dow verlor 0,71 Prozent auf 32 656,70 Punkte, während sich andere wichtige Indizes besser hielten. So gab der breit gefasste S&P 500 nur um 0,30 Prozent auf 3970,15 Zähler nach. Der technologielastige NASDAQ 100 schloss 0,13 Prozent tiefer bei 12 042,12 Punkten.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch zugelegt. Rückenwind lieferte eine Aufhellung der Stimmung in Chinas Industrie nach dem Ende der strikten Corona-Maßnahmen. Der techwertelastige Hongkonger Hang-Seng-Index (Hang Seng) stieg zuletzt um dreieinhalb Prozent und der CSI-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen legte um gut ein Prozient zu. In Tokio schloss der Nikkei 225 0,3 Prozent im Plus.

^

DAX 15365,14 -0,11%

XDAX 15357,34 -0,31%

EuroSTOXX 50 4238,38 -0,23%

Stoxx50 3895,48 -0,58%

DJIA 32656,70 -0,71%

S&P 500 3970,15 -0,30%

NASDAQ 100 12042,12 -0,13%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 132,50 -0,29%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0596 +0,18%

USD/Yen 136,37 +0,16%

Euro/Yen 144,50 +0,35%

°

ROHÖL:

^

Brent 89,93 +0,48 USD

WTI 77,51 +0,46 USD

°

/tih