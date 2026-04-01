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dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Schwach wegen Ölpreisanstieg - Teil 1

20.04.26 07:24 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - SCHWACH WEGEN ÖLPREISANSTIEG - Der deutliche Anstieg der Ölpreise verhagelt am Montagmorgen die vor dem Wochenende noch so gute Börsenstimmung. Für neue Spannungen sorgt vor allem die Seeblockade der USA in der Straße von Hormus: Die US-Marine hatte am Sonntag einen iranischen Frachter angegriffen und unter ihre Kontrolle gebracht. Wie das US-Regionalkommando Centcom mitteilte, war das Schiff auf dem Weg in die iranische Küstenstadt Bandar Abbas in der Straße von Hormus. Irans Militär warf den USA "bewaffnete Seepiraterie" vor und kündigte eine Reaktion an.

USA: - STARK - Die Nachricht von der Öffnung der Straße von Hormus hatte am Freitag die Anleger noch in Jubelstimmung versetzt und den US-Aktienmarkt weiter in die Höhe getrieben. Der US-Iran-Konflikt verlor damit zwischenzeitlich etwas an Schärfe, Konjunktur- und Inflationssorgen wurden gedämpft. Die Ölpreise und die Renditen waren abgesackt. Durch die Meerenge verläuft eine wichtige Handelsroute für die Weltwirtschaft.

ASIEN: - LEICHTES PLUS, KI-GEWINNE VS ÖLPREISE - In Asien schaffen es Kursgewinne bei Technologiewerten angesichts hohen KI-Optimismus die Indizes insgesamt leicht im Plus zu halten.

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