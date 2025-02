dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Schwächer - Erholung stockt

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - SCHWÄCHER - Der DAX dürfte am Mittwoch die Erholung vom Vortag nicht fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit einem Abschlag von 0,44 Prozent auf 21.410 Punkte. Neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gibt es nicht. Der Streit zwischen den USA und seinen Nachbarn Mexiko und Kanada liege erst einmal auf Eis, zwischen den USA und China drohe der Konflikt aber zu eskalieren, schrieb Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Daraus könne schnell ein Handelskrieg werden - mit negativen Folgen für die gesamte Weltwirtschaft. In New York hatten sich am Vortag vor allem Technologiewerte erholt. Dies könnte am Mittwoch aber schon wieder anders sein, denn nachbörslich hatten der Google (Alphabet C (ex Google))-Konzern Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und der Halbleiterkonzern AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) die Erwartungen enttäuscht.

USA: - ERHOLT - Die Zollpolitik der Vereinigten Staaten hat auch am Dienstag die Richtung an den US-Börsen bestimmt. Dieses Mal reagierten die Anleger erleichtert und die wichtigsten US-Indizes erholten sich teilweise von ihren jüngsten Verlusten. Seit Freitag geht es deutlich auf und ab, je nachdem, welche Neuigkeiten es zu den Maßnahmen des neuen Präsidenten Donald Trump gibt, die nationalen Interessen Amerikas durchzusetzen. Der Dow Jones Industrial schloss 0,30 Prozent höher auf 44.556,04 Punkte. Am Freitag hatte der bekannteste Wall-Street-Index fast wieder ein Rekordniveau erreicht, bevor der Zollkonflikt Anlegern die Laune vermieste.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der Zollstreit zwischen den USA und China sowie anderen Ländern belastet weiterhin. In Japan trat der Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende praktisch auf der Stelle. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong büßte 1,3 Prozent ein. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten sank nach der jüngsten Feiertagspause um rund 0,7 Prozent.

DAX 21.505,70 0,36%

XDAX 21.488,63 0,43%

EuroSTOXX 50 5.264,59 0,89%

Stoxx50 4.577,55 0,11%

DJIA 44.556,04 0,30%

S&P 500 6.037,88 0,72%

NASDAQ 100 21.566,92 1,26%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 133,37 0,07%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0377 -0,08%

USD/Yen 153,42 -0,55%

Euro/Yen 159,20 -0,63%°

BITCOIN:

Bitcoin 98.176 0,40%

Bitcoin 98.176 0,40%

ROHÖL:

Brent 76,07 -0,13 USD

WTI 72,66 -0,04 USD°

