dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabil

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL - Der Dax (DAX 40) scheint am Dienstag zunächst weiter auf der Stelle zu treten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund eineinhalb Stunden vor dem Xetra-Start wenige Punkte höher auf 16 079 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax die runde Marke von 16 000 Punkten gehalten, und war damit auch über der 50-Tage-Linie geblieben. Das Barometer für den mittelfristigen Trend läuft knapp unter 16 000 Punkten seitwärts. Gestützt von der positiven Wall Street hatte sich der Dax am Montagnachmittag seine Verluste eingedämmt. Die Anleger seien halbwegs zufrieden mit dem jüngsten Inflationsrückgang, erklärte Stephen Innes von SPI Asset Management. Sie können sich so auf Unternehmenszahlen konzentrieren. Erst Ende Juli rückt die Geldpolitik wieder in den Fokus.

USA: - KURSGEWINNE - Die US-Börsen haben am Montag an ihre starke Vorwoche angeknüpft. Dabei übertrumpften die drei wichtigsten Indizes im Handelsverlauf ihre Höchststände vom Freitag. Die Anleger seien vorsichtig optimistisch mit Blick auf die anlaufende Berichtssaison, hieß es von Marktteilnehmern zur Begründung. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) beendete den Handel mit einem Plus von 0,22 Prozent auf 34 585,35 Punkte. Zugleich schloss er auf dem höchsten Stand seit Dezember 2022.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND KURSVERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag überwiegend Kursverluste verzeichnet. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel nach dem Feiertag am Vortag um 0,2 Prozent zu. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, trat auf der Stelle. Deutlich unter Druck war der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong mit einem Abschlag von fast zwei Prozent. Dort hatte der Handel am Vortag geruht. Die positive Stimmung der US-Aktienmärkte sorgte in Asien nicht für ausreichend Rückenwind.

DAX 16068,65 -0,23

XDAX 16092,85 0,11

EuroSTOXX 50 4356,79 -0,98

Stoxx50 3924,91 -0,97

DJIA 34585,35 0,22

S&P 500 4522,79 0,39

NASDAQ 100 15713,28 0,95

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 133,22 0,10%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1254 0,16

USD/Yen 138,4645 -0,18

Euro/Yen 155,8260 -0,04

ROHÖL:

Brent 78,75 0,25 USD

WTI 74,41 0,26 USD

