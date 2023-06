dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabil erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL - Der Dax (DAX 40) bleibt vor der nahen Berichtssaison ohne klaren Trend: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Donnerstag rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start kaum verändert auf 15 954 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax mit 15 994 Punkten zwischenzeitlich wieder Anlauf auf die Hürde von 16 000 Punkten genommen. Letztlich scheiterte er aber sogar an der darunter liegenden 50-Tage-Linie. Von der Wall Street kommt momentan ebenfalls wenig Schub. Nach dem starken Dienstag ebbte die Nachfrage zur Wochenmitte wieder deutlich ab.

USA: - ZURÜCKHALTUNG - Nach der Kurserholung tags zuvor haben die US-Aktienmärkte am Mittwoch nur wenig verändert und richtungslos geschlossen. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) sank um 0,22 Prozent auf 33 852,66 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,04 Prozent auf 4376,86 Zähler. Der technologielastige NASDAQ 100 legte um 0,12 Prozent auf 14 964,58 Punkte zu. Für leichte Belastung sorgte ein Bericht über mögliche weitere Exportbeschränkungen für US-Halbleiterhersteller.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die Zurückhaltung in den USA dämpfte auch in Asien die Stimmung. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,4 Prozent zu. In China standen die Märkte hingegen weiter unter Druck. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai sank im späten Handel um rund 0,4 Prozent und in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte der Hang-Seng-Index (Hang Seng) rund 1,6 Prozent ein. Ein Bericht über mögliche weitere Exportbeschränkungen für US-Halbleiterhersteller belastete.

DAX 15949,00 0,64

XDAX 15980,26 0,51

EuroSTOXX 50 4344,75 0,92

Stoxx50 3959,22 0,52

DJIA 33852,66 -0,22

S&P 500 4376,86 -0,04

NASDAQ 100 14964,58 0,12°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 134,63 -0,11%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0885 -0,25

USD/Yen 144,5480 0,04

Euro/Yen 157,3465 -0,22°

ROHÖL:

Brent 73,61 -0,42 USD

WTI 69,21 -0,35 USD°

