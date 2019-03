dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabil erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL ERWARTET - Nach dem Rückschlag der vergangenen beiden Tage wird der Dax (DAX 30) am Freitag zunächst stabil erwartet. Der Broker IG taxierte den Index rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf dem Niveau seines Vortagesschlusses von rund 11 549 Punkten. Dass der Brexit verschoben und damit vorerst auch ein chaotischer EU-Austritt Großbritanniens abgewendet wurde, ließ die Anleger weitgehend kalt. An der komplizierten Situation an sich habe sich nichts geändert, sagte ein Händler. So sieht der Kompromiss einen Aufschub des Brexits bis mindestens zum 12. April vor.

USA: - DEUTLICHE KURSGEWINNE - Die Wall Street hat sich am Donnerstag gut erholt von ihrem Vortagesverlust präsentiert. Beflügelt von rasanten Kursgewinnen der beiden Technologie-Schwergewichte Apple und Microsoft stieg der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) letztlich um 0,84 Prozent auf 25 962,51 Punkte. Im Verlauf übersprang der Leitindex mehrmals die vielbeachtete Marke von 26 000 Punkten, allerdings jeweils nur kurzzeitig.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND SCHWÄCHER - Die Aktienmärkte in Asien haben sich zum Wochenausklang überwiegend etwas schwächer präsentiert. Der CSI 300, der die 300 wichtigsten Werte an den Festlandsbörsen enthält, büßte zuletzt 0,37 Prozent ein und der Hang Seng in Hongkong gab um 0,35 Prozent nach. Nach der Feiertagsruhe am Vortag trat der japanische Leitindex Nikkei 225 praktisch auf der Stelle.

DAX 11.549,96 -0,46%

XDAX 11.579,62 0,03%

EuroSTOXX 50 3.367,40 -0,15%

Stoxx50 3.119,94 0,20%

DJIA 25.962,51 0,84%

S&P 500 2.854,88 1,09%

NASDAQ 100 7.493,27 1,52%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 164,75 0,08%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1378 0,04%

USD/Yen 110,82 0,01%

Euro/Yen 126,08 0,03%°

ROHÖL:

Brent 67,81 -0,05 USD

WTI 59,90 -0,08 USD°

