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dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabil vor US-Daten und Nvidia

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FRANKFURT (dpa-AFX)

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DEUTSCHLAND: - WENIG VERÄNDERT ERWARTET - Die Anleger sind am Mittwoch in Wartestellung. Am Vortag wieder in Rekordnähe angekommen, lassen sie es beim DAX vor wichtigen Zinssignalen aus den USA und den spät erwarteten Nvidia-Zahlen (NVIDIA) wieder langsamer angehen. Zwei Stunden vor dem Auftakt wurde der Leitindex vom Broker IG auf 26.285 Punkte taxiert, was ein Plus von weniger als 0,1 Prozent bedeutet. Zum Rekord von gut 26.574 Punkten fehlen dem Leitindex knapp 300 Punkte.

USA: - LEICHTE GEWINNE - Nach einem durchwachsenen Wochenbeginn haben die New Yorker Börsen am Dienstag etwas zugelegt. Als Kursstütze dienten die deutlich gesunkenen Ölpreise und Anleiherenditen. Zudem erholten sich die jüngst schwachen Nvidia-Aktien schon vor den am Mittwoch nachbörslich anstehenden Geschäftszahlen.

ASIEN: - GEWINNE - Die Aktien in Asien knüpften am Morgen an den positiveren Trend der Wall Street an. Am stärksten präsentierte sich der südkoreanische Kospi mit einem guten Prozent Plus.

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