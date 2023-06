dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabil zum Wochenausklang

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - STABIL - Der Dax (DAX 40) dürfte auch am Freitag zunächst kaum vom Fleck kommen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start wenige Punkte höher auf 15 955 Punkte. Vor einem neuen Anlauf auf die Hürde von 16 000 Punkten hatte er an den Vortagen gescheut und blieb knapp unter der 50-Tage-Linie. Im Wochenvergleich liegt der Dax 0,7 Prozent im Plus. Das starke US-Wirtschaftswachstum im ersten Quartal habe jüngste Kommentare führender Notenbanker untermauert, dass weitere Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation vonnöten seien, hieß es bei der Commerzbank. Chinas Börsen hielten sich am Morgen gut, auch wenn der Einkaufsmanagerindex (PMI) im dritten Monat in Folge unter der Expansionsschwelle lag.

USA: - DOW LEGT ZU - Die US-Börsen haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Während die Standardwerte-Indizes von starken Bankentiteln nach dem positiv ausgefallenen jährlichen Stresstest der US-Notenbank Fed profitierten, ging es an der Technologiebörse Nasdaq etwas bergab. Überwiegend gute US-Konjunkturdaten milderten zwar die Angst vor einer Rezession der weltgrößten Volkswirtschaft. Sie schürten im Umkehrschluss aber tendenziell Sorgen wegen weiter steigender Zinsen, sodass die Kauflust nicht überhandnahm. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss 0,80 Prozent höher bei 34 122,42 Punkten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die insgesamt eher freundliche Stimmung an den US-Aktienmärkten sorgte nicht für Schwung. In Japan sank der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,5 Prozent. Chinas Börsen hielten sich am Morgen gut, auch wenn der Einkaufsmanagerindex (PMI) im dritten Monat in Folge unter der Expansionsschwelle lag. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai legte im späten Handel um rund 0,9 Prozent zu, während in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong der Hang-Seng-Index (Hang Seng) auf der Stelle trat.

^

DAX 15946,72 -0,01

XDAX 15957,50 -0,14

EuroSTOXX 50 4354,69 0,23

Stoxx50 3963,00 0,10

DJIA 34122,42 0,80

S&P 500 4396,44 0,45

NASDAQ 100 14939,95 -0,16°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 133,62 0,01%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0868 0,03

USD/Yen 144,7355 -0,02

Euro/Yen 157,3060 0,01°

ROHÖL:

^

Brent 74,56 0,22 USD

WTI 69,92 0,06 USD°

/jha/