dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabil zum Wochenausklang

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung Wer­bung

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - STABIL - Der DAX dürfte kaum verändert in den letzten Handelstag einer durchwachsenen Woche starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Freitagmorgen mit 22.310 Punkten rund vier Punkte unter dem Vortagesschluss. Am Mittwochmorgen hatte der Dax seine monatelange Rekordjagd noch mit einem Höchststand von 22.935 Punkten gekrönt. Nach 15 Prozent Plus im laufenden Jahr und einem bereits sehr starken Vorjahr setzten dann aber Gewinnmitnahmen ein. Neue Käufer finden sich vor der Bundestagswahl am Wochenende kaum. Denn die Bildung einer stabilen Regierung dürfte schwierig werden.

USA: - SCHWACH - An den New Yorker Börsen ist es mit der Rekordjagd erst einmal vorbei. Ein unerwartet trüber Ausblick des US-Einzelhändlers Walmart schürte am Donnerstag Konjunktursorgen, was auch Aktien von Banken belastete. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 1,01 Prozent auf 44.176,65 Punkte. Für Nervosität sorgten zudem weiter die Drohungen von US-Präsident Donald Trump, die Handelszölle auszuweiten. Dessen schwankende Unterstützung für die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten verstärkte zuletzt die Verunsicherung.

Wer­bung Wer­bung

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenausklang zugelegt. Alibaba sorgte mit seinen Kennzahlen für eine ausgesprochen positive Stimmung im Technologiesektor. Die schwachen Vorgaben aus den USA traten damit in den Hintergrund. Der Hang Seng in Hongkong legte zuletzt mit rund drei Prozent kräftig zu. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien gewann rund ein Prozent. Für den japanischen Nikkei-225 (Nikkei 225) ging es deutlich moderater um 0,2 Prozent nach oben.

^

DAX 22.314,65 -0,53%

XDAX 22.321,40 -0,47%

EuroSTOXX 50 5.461,03 0,00%

Wer­bung Wer­bung

Stoxx50 4.701,23 -0,16%

DJIA 44.176,65 -1,01%

S&P 500 6.117,52 -0,43%

NASDAQ 100 22.068,06 -0,48%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 131,68 0,07%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0493 -0,10%

USD/Yen 150,46 0,54%

Euro/Yen 157,88 0,44%°

BITCOIN:

^

Bitcoin 98.384 0,05%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

^

Brent 76,31 -0,17 USD

WTI 72,32 -0,16 USD°

/jha/