dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabil zum Wochenausklang

27.02.26 07:31 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - STABIL - Für den DAX zeichnet sich am Freitag ein stabiler Handelsauftakt ab. Damit dürfte der deutsche Leitindex seine Gewinne vom Vortag behaupten und deutlich über der 25.000-Punkte-Marke bleiben, die er im frühen Wochenverlauf noch unterschritten hatte. Der Broker IG taxierte den Dax gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,04 Prozent auf 25.300 Punkten. Das Rekordhoch von gut 25.507 Zählern von Mitte Januar bleibt im Blick. Auf Wochensicht liegt der Index leicht im Plus. Vor dem Wochenschluss interessieren am Markt Inflationszahlen aus Deutschland. Zudem stehen BASF aus dem Dax mit Quartalszahlen im Blick.

USA: - DOW STABIL - Deutliche Kursverluste von NVIDIA trotz starker Zahlen des KI-Champions haben die US-Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag belastet. Die Standardwerte an der Wall Street tendierten - ungeachtet größerer Kursschwankungen einzelner Aktien - hingegen stabil. In der zweiten Sitzungshälfte bewegten sich die Leitindizes kaum noch. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,03 Prozent. Für den NASDAQ 100 ging es hingegen um 1,16 Prozent abwärts.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte nach den jüngsten Rekorden kurz vor dem Handelsende um 0,2 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg zuletzt um rund ein Prozent, während der CSI-300-Index (CSI 300) der chinesischen Festlandbörsen um 0,3 Prozent nachgab.

DAX 25.289,02 0,45%

XDAX 25.340,98 0,47%

EuroSTOXX 50 6.161,56 -0,19%

Stoxx50 5.287,23 -0,16%

DJIA 49.499,20 0,03%

S&P 500 6.908,86 -0,54%

NASDAQ 100 25.034,37 -1,16%°

RENTEN:

Bund-Future 129,97 0,12%°

Euro/USD 1,1811 0,08%

USD/Yen 155,80 -0,22%

Euro/Yen 184,01 -0,13%°

Bitcoin 67.683 0,29%

(USD, Bitstamp)°

Brent 71,10 0,35 USD

WTI 65,59 0,38 USD°

