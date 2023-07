dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabiler Handelsstart erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL - Im Dax (DAX 40) scheint sich am Mittwochmorgen zunächst wenig zu tun. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start wenige Punkte tiefer auf 16 117 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax nach zähem Start letztlich leichte Gewinne erzielt. Orientierungsmarke nach oben ist zunächst das Vorwochenhoch bei 16 185 Punkten. Nach unten sollten die Marke von 16 000 Punkten und die knapp darunter verlaufende 50-Tage-Linie mögliche Rückschläge abpuffern. An der Wall Street war der Dow Jones Industrial am Dienstag schon während des europäischen Handels auf das höchste Niveau seit April 2022 geklettert und baute die Gewinne anschließend noch aus. Robuste Quartalsergebnisse von US-Großbanken überlagerten schwache Konjunkturdaten aus der Industrie und dem Einzelhandel.

USA: - DEUTLICHE KURSGEWINNE - Positiv aufgenommene Quartalsbilanzen weiterer großer US-Banken haben am Dienstag der Wall Street Auftrieb beschert. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) erreichte den höchsten Stand seit 15 Monaten und kam dabei auch der Marke von 35 000 Punkten wieder sehr nah. Sowohl die Zahlen von Morgan Stanley als auch die von Bank of America kamen gut bei den Anlegern an. Außerdem überraschte Software-Gigant Microsoft mit Preisaussagen für seine Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und schickten dessen Aktie auf Rekordhoch. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow schloss 1,06 Prozent höher auf 34 951,93 Punkten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,8 Prozent zu. Die freundlichen Vorgaben aus den USA sorgten hier für Rückenwind. In China dämpfte die Wachstumsschwäche hingegen weiterhin das Geschehen. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, büßte 0,4 Prozent ein. Noch deutlicher unter Druck war der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong mit einem Abschlag von 1,2 Prozent.

DAX 16125,49 0,35

XDAX 16142,44 0,31

EuroSTOXX 50 4369,73 0,30

Stoxx50 3945,31 0,52

DJIA 34951,93 1,06

S&P 500 4554,98 0,71

NASDAQ 100 15841,35 0,82°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 134,12 0,08%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1223 -0,05

USD/Yen 139,3725 0,39

Euro/Yen 156,4185 0,34°

ROHÖL:

Brent 79,41 -0,22 USD

WTI 75,43 -0,32 USD°

