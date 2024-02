dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabiler Start erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - STABIL - Nach zwei eher orientierungslosen Tagen zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt auch am Mittwoch wenig Bewegung ab. Mit 17 070 Punkten taxierte der Broker IG den Dax (DAX 40) zwei Stunden vor dem Auftakt nur zwei Punkte über dem Vortags-Schluss. Nahe der Rekordniveaus blieben Anleger am Vorabend auch in New York vorsichtig. Die Börsen dort kamen schwach aus dem verlängerten Wochenende. Laut dem Marktexperten Thomas Altmann von QC Partners verspüren die Anleger aber auch "keine Anzeichen von Höhenangst". Investoren warten gespannt auf das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed, das am Abend veröffentlicht wird. Gleiches gelte für die etwas später nach US-Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen von NVIDIA, die ein Gradmesser für die in vielen Tech-Werten steckende Fantasie für Künstliche Intelligenz sein dürften. Kein Treiber scheinen hierzulande die deutlich anziehenden China-Börsen wegen neuer Maßnahmen zur Stützung des Investorenvertrauens zu sein.

USA: - ETWAS SCHWÄCHER - Eine ausgeprägte Vorsicht der Anleger vor der am Mittwochabend anstehenden Quartalsbilanz des Chip-Produzenten NVIDIA hat am Dienstag die US-Börsen insgesamt belastet. Besonders unter Druck geriet der technologielastige NASDAQ 100, der um 0,79 Prozent auf 17 546,10 Punkte fiel. Hier sind Halbleitertitel wie NVIDIA, Broadcom und AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) schwer gewichtet, entsprechend stark lasteten deren Kurseinbußen auf dem Index. Das Börsenbarometer Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) verlor am Ende 0,17 Prozent auf 38 563,80 Punkte

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Wegen neuer Maßnahmen zur Stützung des Investorenvertrauens legten die China-Börsen deutlich zu. In Hongkong gewann der Hang-Seng-Index (Hang Seng) zuletzt 2,4 Prozent. Der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen in Festland-China legte um 2,3 Prozent zu. In Japan schloss der Nikkei 225 hingegen 0,3 Prozent tiefer.

^

DAX 17068,43 -0,14

XDAX 17079,51 0,00

EuroSTOXX 50 4760,28 -0,06

Stoxx50 4268,64 -0,19

DJIA 38563,80 -0,17

S&P 500 4975,51 -0,60

NASDAQ 100 17546,10 -0,79°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 133,08 -0,02%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0812 0,01

USD/Yen 149,99 0,01

Euro/Yen 162,19 0,04°

ROHÖL:

^

Brent 82,58 0,24 USD

WTI 77,24 0,20 USD°

