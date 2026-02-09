DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0000 +1,2%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.270 +2,3%Euro1,1634 ±0,0%Öl92,48 +3,0%Gold5.170 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreis: Erholung an Asiens Börsen -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- HPE mit Umsatzsprung - Gewinn deutlich tiefer -- Rheinmetall im Fokus
Top News
Trading-Depot: 110,7 % Rendite seit Start - jetzt kostenlos anmelden! Trading-Depot: 110,7 % Rendite seit Start - jetzt kostenlos anmelden!
Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabilisierung

10.03.26 07:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.409,4 PKT -181,7 PKT -0,77%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - IM PLUS ERWARTET - Bei leicht gesunkenen Ölpreisen dürfte sich der Dax am Dienstag zunächst weiter von seinem Tief seit Mai 2025 erholen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf 23.555 Punkte. Am Montagmorgen war der Dax im Zuge des über das Wochenende eher noch zugespitzten Iran-Kriegs und der Rally von Öl- und Erdgaspreisen zunächst auf 22.927 Punkte abgetaucht. Der Schock nach dem Wochenende hielt aber nur eine halbe Stunde an, dann suchten einige Anleger wieder schrittweise ihre Chance. Die Panik am Energiemarkt sei so schnell verflogen, wie sie aufgetaucht sei, kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Getrieben worden sei die Erholung von den klassischen Schlagzeilen bis hin zur Aussicht auf ein baldiges Kriegsende, die US-Präsident Trump gegeben hat.

USA: - IM PLUS - Leise Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs haben am Montag für einen Stimmungsumschwung an den US-Börsen gesorgt. Die wichtigsten Indizes drehten teils deutlich ins Plus, nachdem zuversichtlich klingende Aussagen des US-Präsidenten veröffentlicht worden waren. Eine Reporterin des US-Senders "CBS News" hatte auf der Plattform X nach einem Interview mit Donald Trump geschrieben, dass dieser ein baldiges Ende des Krieges gegen den Iran für möglich halte. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte am Ende um 0,50 Prozent auf 47.740,80 Punkte zu. Im frühen Handel war das Börsenbarometer noch auf den tiefsten Stand seit Ende November abgesackt. Der marktbreite S&P 500 stieg letztlich um 0,83 Prozent auf 6.795,99 Zähler. Für den technologielastigen und schwankungsanfälligen NASDAQ 100 ging es um 1,32 Prozent auf 24.967,25 Punkte nach oben.

ASIEN: - ERHOLUNG - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag infolge der gesunkenen Ölpreise von den Verlusten zum Wochenauftakt erholt. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende 2,7 Prozent zu, nachdem er am Montag etwas mehr als fünf Prozent verloren hatte. Der CSI-300-Index (CSI 300) der chinesischen Festlandbörsen zog am Dienstag im späten Handel um etwas mehr als ein Prozent an, während in der Sonderverwaltungszone Hongkong der Hang Seng knapp zwei Prozent gewann.

Wer­bung

^

DAX 23409,37 -0,77%

XDAX 23809,77 0,72%

EuroSTOXX 50 5685,20 -0,61%

Stoxx50 4972,97 -0,36%

DJIA 47740,80 0,50%

S&P 500 6795,99 0,83%

NASDAQ 100 24967,25 1,32%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Wer­bung

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 127,15 -0,17%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1628 -0,07%

USD/Yen 157,56 -0,07%

Euro/Yen 183,21 -0,14%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 69.783 1,94%

°

ROHÖL:

^

Brent 92,43 -6,60%

WTI 88,11 -7,03%

°

/zb

Mehr zum Thema DAX 40

08:19Aktien Frankfurt Ausblick: Dax-Stabilisierung nimmt Fahrt auf
08:18Nahostkonflikt im Fokus: DAX vor Erhohlungsversuch - Leicht gesunkene Ölpreise könnten die Stimmung erhellen
08:07Hyundai Mobis expands chassis module supply to Mercedes-Benz in Europe
08:00Börse im Überblick: 10 Fakten zum Dienstag - Zahlen von BioNTech, NIO & Oracle voraus
07:58Volkswagen: Gewinn bei VW 2025 um knapp die Hälfte eingebrochen
07:55Nahostkonflikt im Fokus: DAX vor Erhohlungsversuch - Leicht gesunkene Ölpreise könnten die Stimmung erhellen
07:49VW: Gewinn 2025 um knapp die Hälfte eingebrochen
07:39VW meldet verheerende Zahlen - Gewinn bricht ein, Porsche verdient operativ kaum noch was
mehr