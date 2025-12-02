DAX23.666 +0,3%Est505.680 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 -0,6%Nas23.276 -0,4%Bitcoin74.610 +0,4%Euro1,1614 ±0,0%Öl63,26 -0,1%Gold4.215 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Airbus 938914 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 HENSOLDT HAG000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX moderat höher -- Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Regierung unterstützt Bayer im Glyphosat-Streit -- - Bilfinger will noch schneller wachsen -- Siemens Energy im Fokus
Top News
Bernstein Research bescheinigt Outperform für Airbus SE-Aktie Bernstein Research bescheinigt Outperform für Airbus SE-Aktie
Strategy-Aktie unter Druck: Muss der Krypto-Investor bald Bitcoins verkaufen? Strategy-Aktie unter Druck: Muss der Krypto-Investor bald Bitcoins verkaufen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Deutsche Aktien rücken wieder verstärkt in den Fokus. Mit diesem Amundi ETF kannst du günstig investieren.

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabilisierung erwartet

02.12.25 07:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.663,0 PKT 73,6 PKT 0,31%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - STABIL - Nach dem schwachen Monatsstart scheinen die Anleger im DAX erst einmal durchzuatmen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn prozentual nahezu unverändert auf 23.594 Punkte. Tags zuvor hatte der Ende November noch so stark erholte Dax wieder Federn gelassen. Zwischenzeitlich war er sogar bis auf 23.433 Punkte gesunken. Letztlich konnte er aber aus technischer Sicht im Chart das Schlimmste verhindern und rettete sich wieder über die runde Marke von 23.500 Punkten und die einfache 200-Tage-Linie als wichtigem Trendbarometer. An der Wall Street war der Rücksetzer am Abend moderater ausgefallen und in Asien zeichnet sich kein klarer Trend ab.

USA: - LEICHT IM MINUS - Der Start in den üblicherweise starken Börsenmonat Dezember ist am Montag an den US-Börsen misslungen. Nach der jüngsten Erholungsrally wurden Anleger vorsichtiger. Damit endete eine fünftägige Gewinnstrecke. Spiegel einer global nachlassenden Risikobereitschaft waren vor allem Kryptowährungen, während sich in Japan eine mögliche Leitzinserhöhung abzeichnet. Das deutlichste Minus gab es für den Dow Jones Industrial, der 0,90 Prozent tiefer mit 47.289,33 Punkten über die Ziellinie ging. Für den marktbreiten S&P 500 stand ein Abschlag von 0,53 Prozent auf 6.812,63 Zähler zu Buche. Der technologielastige Leitindex NASDAQ 100, der seine anfangs besonders deutlichen Verluste reduzieren konnte, ging 0,36 Prozent tiefer aus dem Handel.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Tendenz eingeschlagen. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende nach den jüngsten Verlusten um 0,1 Prozent zulegte, gab der CSI 300 mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen im späten Handel um 0,6 Prozent nach. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong trat unterdessen auf der Stelle.

Wer­bung

^

DAX 23.589,44 -1,04%

XDAX 23.572,04 -1,18%

EuroSTOXX 50 5.667,48 -0,01%

Stoxx50 4.800,59 -0,06%

DJIA 47.289,33 -0,90%

S&P 500 6.812,63 -0,53%

NASDAQ 100 25.342,85 -0,36%°

-------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 128,33 0,04%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1608 -0,02%

USD/Yen 155,74 0,19%

Euro/Yen 180,77 0,17%°

BITCOIN:

^

Bitcoin 86.969 0,79%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

^

Brent 63,20 0,03 USD

WTI 59,38 0,06 USD°

/jha/

Mehr zum Thema DAX 40

09:30Dow Jones Industrial Average- Völlig losgelöst!?!
09:30Dow Jones Industrial Average- Völlig losgelöst!?!
09:30Dow Jones Industrial Average- Völlig losgelöst!?!
09:28ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt leicht zu - Kurssprung bei Bayer
09:28Dienstagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen
09:28Börse: Dax stabilisiert sich, Bayer-Aktie springt auf Jahreshoch
09:27Durchatmen nach schwachem Dezember-Start: DAX zeigt sich in Dienstagssitzung freundlich
09:15Airbus meldet Aktienrückkauf-Transaktionen
mehr