dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabilisierung erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Der Dax (DAX 30) dürfte am Mittwoch kaum verändert starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut eineinhalb Stunden vor der Eröffnung mit 12 992 Punkten 0,18 Prozent über dem Xetra-Schluss vom Dienstag. Nach einem erholten Wochenstart und einem erneuten Rutsch am Dienstag bleibt der Dax im Bereich von 13 000 Punkten auf Schlingerkurs. "Bisher gibt es keine Antwort auf die aktuell am häufigsten gestellte Frage: Es bleibt offen, ob wir uns in einer normalen Korrektur befinden oder am Auftakt des zweiten großen sell-offs in diesem Jahr", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. In der Vorwoche hatte es mit dem Anstieg auf 13 460 Punkten noch nach einem Vorstoß in alte Rekordhöhen aus dem Februar ausgesehen. Der scharfe Einbruch der Technologiewerte an der Nasdaq bremste diesen jedoch aus.

USA: - DEUTLICH IM MINUS - Der Kursrutsch an den New Yorker Börsen ist am Dienstag nach dem verlängerten Wochenende ungebremst weiter gegangen. Experten zufolge machten die Anleger im großen Stil weiter Kasse vor allem bei Technologiewerten, die in den zurückliegenden Monaten als größter Treiber der Erholung vom Corona-Crash galten. Der von der Tech-Branche geprägte NASDAQ 100 wurde von der Verkaufswelle weiter mit voller Wucht erfasst: Er sank um 4,77 Prozent auf 11 068,26 Punkte und ging dabei unweit seines Tagestiefs aus dem Handel. Nachdem seine Rekordrally in der Vorwoche noch über 12 400 Punkten gegipfelt war, löschte er nun binnen weniger Tage seine Gewinne der vergangenen vier Wochen wieder aus. Der anhaltende Kursrutsch dehnte sich mit reduziertem Tempo auf den ganzen US-Aktienmarkt aus. Auch der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) fiel auf ein Tief seit ungefähr einem Monat. Am Ende sackte er um 2,25 Prozent auf 27 500,89 Punkte ab. Der marktbreite S&P 500 büßte 2,78 Prozent auf 3331,84 Zähler ein.

ASIEN: - VERLUSTE AUF BREITER FRONT - In Asien haben am Mittwoch alle wichtigen Aktienmärkte wegen der schwachen US-Vorgaben nachgegeben. In Tokio gab der Leitindex Nikkei-225 (Nikkei 225) zuletzt mehr als ein Prozent nach. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen sackte 1,4 Prozent ab. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong verlor im späten Handel knapp ein Prozent.

DAX 12968,33 -1,01%

XDAX 12920,50 -1,58%

EuroSTOXX 50 3267,37 -1,41%

Stoxx50 2944,22 -1,12%

DJIA 27500,89 -2,25%

S&P 500 3331,84 -2,78%

NASDAQ 100 11068,26 -4,77%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,31 +0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1781 +0,03%

USD/Yen 105,93 -0,10%

Euro/Yen 124,80 -0,06%

ROHÖL:

Brent 39,75 -0,03 USD

WTI 36,68 -0,08 USD

