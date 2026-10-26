DAX 25.182 -0,7%ESt50 6.068 -0,3%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,84 +0,9%Nas 25.955 -0,2%Bitcoin 71.232 +0,0%Euro 1,1208 -0,0%Öl 115,1 -1,4%Gold 4.008 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabilisierungsversuch

Werte in diesem Artikel
Indizes
KOSPI
5,550.30 KRW 16.53 KRW 0.3 %
News | Analysen
NASDAQ Composite Index
25,955.34 USD -53.52 USD -0.21 %
News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

Werbung

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG - Der DAX dürfte sich nach der Schwäche zum Ende der Vorwoche am Montag etwas stabilisieren. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,3 Prozent auf 25.251 Punkte. Am Freitag war er angesichts der Schwäche des US-Technologie-Sektors zeitweise auf fast 25.000 Punkte eingeknickt. Am Freitagabend verharrte der NASDAQ 100 dann auf dem tiefsten Niveau seit Mitte September. Das Glas sei zwar eigentlich halb voll, schrieb der Marktexperte Stephen Innes mit Blick auf steigende Unternehmensgewinne, den insgesamt weiter überraschend stabilen Gesamtmarkt und eine Wirtschaftslage, die ebenfalls anders aussehe, als in einem Bärenmarkt. Dennoch brodle unter der Oberfläche eine aggressive Korrektur. Anleger hinterfragen momentan besonders kritisch, ob sich die Milliardeninvestitionen in den KI-Boom tatsächlich zeitnah rentieren. Dabei spielen die gestiegenen Zinsen eine wichtige Rolle, während die Ölpreise zuletzt wieder für zusätzlichen Inflationsdruck gesorgt hatten.

USA: - VERLUSTE - An der US-Technologiebörse Nasdaq ist eine Erholung am Freitag nach dem jüngsten Kursrutsch fehlgeschlagen. Die weiter steigenden Ölpreise wegen der Krise im Nahen Osten mahnen Anleger zur Vorsicht und schüren wenige Tage vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am kommenden Mittwoch Inflationsängste. Der am Vortag um fast 3 Prozent auf den tiefsten Stand seit Mitte September gesunkene Tech-Auswahlindex NASDAQ 100 schloss am Freitag prozentual unverändert mit 28.957,53 Punkten. Auf Wochensicht verbuchte er ein Minus von 0,8 Prozent. Die im Tech-Sektor dominierende KI-Fantasie hat zuletzt Schrammen davongetragen. Die Debatte darüber, ob sich die immens hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz am Ende auszahlen werden, bestimmt nach wie vor das Bild. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am Freitag 1,23 Prozent auf 52.215,16 Zähler. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,52 Prozent auf 7.623,68 Punkte nach unten.

ASIEN: - STIMMUNG BLIEBT ANGESCHLAGEN - In Asien haben die technologielastigen Leitindizes in Japan und Südkorea am Montag wieder nachgegeben - trotz nun wieder etwas gesunkener Ölpreise, die aber weiterhin auf sehr hohem Niveau liegen. Anleger hinterfragen weiterhin, ob sich die Milliardeninvestitionen in den KI-Boom tatsächlich für alle Unternehmen zeitnah rentieren werden und ob die tiefen Zirkelbeziehungen vieler KI-Schwergewichte nachhaltig tragen. Dabei spielen die gestiegenen Zinsen eine wichtige Rolle, während die hohen Ölpreise für zusätzlichen Inflationsdruck sorgten. Der japanische Nikkei 225 sank im späten Handel um 0,4 Prozent, der Kospi in Südkorea um 1,4 Prozent. In China fiel der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten an den Festlandbörsen um 0,6 Prozent, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,5 Prozent stieg.

Werbung

^

DAX 25.181,65 -0,75%

XDAX 25.127,18 -1,07%

EuroSTOXX 50 6.068,22 -0,31%

Stoxx50 5.320,47 -0,52%

DJIA 52.215,16 -1,23%

S&P 500 7.623,68 -0,52%

NASDAQ 100 28.957,52 -0,00%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

Werbung

RENTEN:

^

Bund-Future 122,27 0,11%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1217 0,13%

USD/Yen 157,03 0,12%

Euro/Yen 176,15 0,25%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin 80.073 0,03

(USD, Bitstamp)

°

ROHÖL:

^

Brent 114,52 -2,20 USD

WTI 101,01 -2,26 USD

°

/mis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.