dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabilisierungsversuch nach Rutsch

DEUTSCHLAND: - STABIL ERWARTET - Nach zwei schwachen Handelstagen scheint sich der Dax (DAX 40) zu Wochenbeginn zunächst zu fangen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 15 960 Punkte. Mitte der Vorwoche war er mit 16 285 Punkten wieder bis auf fünf Punkte an sein Rekordhoch herangelaufen, bis ihn die Kräfte verließen. Die Vorwoche habe zwei Gesichter gehabt mit anfänglicher Begeisterung und anschließend starken Inflationssorgen, erklärte Marktanalyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK. Gerade die Wall Street habe die Befürchtung stark getroffen, dass die US-Notenbank der Teuerung möglicherweise mit höheren Zinsen deutlich stärker gegensteuern müsse als bisher gedacht. Der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag habe diese Sorgen zwar nicht verstärkt, aber alle Augen richteten sich dennoch auf die Anleiherenditen, so Hewson.

USA: - DOW STABIL, TECHWERTE SCHWACH - Im Spannungsfeld zwischen positiven Konjunktursignalen und Sorgen vor schnelleren geldpolitischen Straffungen hat sich der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) am Freitag per saldo kaum vom Fleck bewegt. Die technologielastigen Nasdaq-Börsen indes schlossen erneut schwach. Die US-Wirtschaft schuf im Dezember zwar wesentlich weniger Arbeitsplätze als erwartet, die weiter rückläufige Arbeitslosenquote erreichte aber wieder das Vorkrisenniveau.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben am Montag abermals keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland stieg zuletzt um 0,2 Prozent und der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der Sonderverwaltungsregion Hongkong gewann 0,7 Prozent hinzu. In Südkorea und Australien gab es hingegen Verluste. In Japan wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

^

DAX 15947,74 -0,65%

XDAX 15967,57 -0,31%

EuroSTOXX 50 4305,83 -0,44%

Stoxx50 3816,62 -0,17%

DJIA 36231,66 -0,01%

S&P 500 4677,03 -0,41%

NASDAQ 100 15592,19 -1,10%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 169,90 -0,10%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1330 -0,28%

USD/Yen 115,82 0,22%

Euro/Yen 131,22 -0,05%

°

ROHÖL:

^

Brent 81,78 +0,03 USD

WTI 78,96 +0,06 USD

°

