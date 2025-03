dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabilisierungsversuch wackelt

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Nach dem starken Vortag geht der Erholung des DAX am Donnerstag offenbar bereits wieder die Puste aus: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,4 Prozent tiefer auf 22.579 Punkte. Am Mittwoch hatte sich der Dax zwar zwischenzeitlich mehr als zwei Prozent erholt, war aber auch damit nicht einmal an das Tageshoch vom Dienstag herangekommen. Die Wochenbilanz des Dax ist also weiter klar negativ. Unter seinem Vierwochentief von 22.226 Punkten käme es zu einer kleinen Top-Bildung nach dem Vorwochenrekord.

USA: - DOW IM MINUS, TECHS MIT ERHOLUNGSVERSUCH - An den US-Börsen haben die Technologiewerte am Mittwoch einen erneuten Erholungsversuch unternommen. Sie profitierten nach ihrem jüngsten Kursrutsch von erfreulichen Inflationsdaten. Allerdings blieben die Sorgen hinsichtlich der Zollkonflikte der USA mit wichtigen Handelspartnern präsent. In den kommenden Monaten erwarten Ökonomen vor diesem Hintergrund wieder eine höhere Teuerung. Der von Tech-Werten beherrschte NASDAQ 100 gewann nach einer Schwächephase im frühen Handel 1,13 Prozent auf 19.596,02 Punkte. Es ist bereits der fünfte Anlauf für eine Erholung im seit Ende Februar gültigen Abwärtstrend. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,49 Prozent auf 5.599,30 Zähler nach oben. Der Leitindex Dow Jones Industrial hatte im Tagesverlauf zwischen Gewinn und Verlusten geschwankt; letztlich stand ein Minus von 0,20 Prozent auf 41.350,93 Punkte zu Buche.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die wichtigsten asiatischen Aktienbörsen haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Über den Märkten schwebt weiterhin die erratische US-Zollpolitik und die davon ausgelösten Konjunktursorgen. In Japan notierte der Leitindex Nikkei-225 (Nikkei 225) kurz vor dem Handelsende knapp im Plus. Der Hang Seng in Hongkong sank zuletzt um 1,5 Prozent und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien büßte 0,7 Prozent ein.

DAX 22676,41 1,56%

XDAX 22650,93 1,04%

EuroSTOXX 50 5359,42 0,93%

Stoxx50 4580,14 0,82%

DJIA 41350,93 -0,20%

S&P 500 5599,30 0,49%

NASDAQ 100 19596,02 1,13%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 127,47 +0,24%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0880 -0,08%

USD/Yen 147,76 -0,33%

Euro/Yen 160,76 -0,41%

BITCOIN:

Bitcoin 83.211 -0,49%

(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 70,84 -0,11 USD

WTI 67,52 -0,16 USD

