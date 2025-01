dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Unverändert

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ZURÜCKHALTUNG VOR US-ARBEITSMARKTBERICHT - Vor wichtigen US-Arbeitsmarktdaten halten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag zurück. Der Broker IG taxierte den DAX rund zwei Stunden vor dem Auftakt kaum verändert auf 20.319 Punkte. Zur Wochenmitte hatte sich der deutsche Leitindex noch seinem Rekordhoch von Mitte Dezember bei 20.522 Punkten angenähert, bevor der designierte US-Präsident Donald Trump mit erneuten Drohgebärden in puncto hoher Einfuhrzölle für Waren aus anderen Ländern der guten Stimmung einen Dämpfer verpasste. Neben internationalen Handelshemmnissen könnten hohe Einfuhrzölle auch die Inflation in den USA anheizen und die US-Notenbank Fed so zu einem vorsichtigeren geldpolitischen Kurs oder sogar zu Zinserhöhungen zwingen. Wichtig für die Geldpolitik wird an diesem Freitag aber erst einmal der monatliche US-Arbeitsmarktbericht um 14.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

USA: An den US-Aktienbörsen fand am Donnerstag wegen der Trauerfeier für den Ex-US-Präsidenten Jimmy Carter kein Handel statt. Carter war am 29. Dezember im Alter von 100 Jahren gestorben. Der Demokrat saß von 1977 bis 1981 im Weißen Haus.

ASIEN: - TENDENZ - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte zum Wochenschluss deutlich nachgegeben. In China, Hongkong und Japan ging es um jeweils knapp ein Prozent nach unten.

^

DAX 20317,10 -0,06%

XDAX 20341,68 -0,07%

EuroSTOXX 50 5017,91 0,43%

Stoxx50 4415,89 0,64%

DJIA 42635,20 0,25%

S&P 500 5918,25 0,16%

NASDAQ 100 21180,96 0,04%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 131,16 -0,14%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0283 -0,18%

USD/Yen 158,37 0,16%

Euro/Yen 162,87 -0,02%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 93.983 1,56%

°

ROHÖL:

^

Brent 77,32 0,40 USD

WTI 74,30 0,38 USD

°

/zb