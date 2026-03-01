DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9700 -1,4%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin59.844 -0,6%Euro1,1621 +0,1%Öl89,63 -1,9%Gold5.197 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Beiersdorf 520000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Allianz 840400 TUI TUAG50 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen fester -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn -- Porsche, Novo Nordisk, Meta, TSMC im Fokus
Top News
Schutz vor dem Tech-Beben: So lassen sich Portfolios laut JPMorgan mit ETFs gegen die KI-Blase schützen Schutz vor dem Tech-Beben: So lassen sich Portfolios laut JPMorgan mit ETFs gegen die KI-Blase schützen
Ein Jahrhundert der Träume: Die monumentale Reise der Walt Disney Company Ein Jahrhundert der Träume: Die monumentale Reise der Walt Disney Company
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Unverändert

11.03.26 07:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.968,6 PKT 559,3 PKT 2,39%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
55.025,4 PKT 777,0 PKT 1,43%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - BERUHIGUNG ERWARTET - Der DAX kann seine Erholungsgewinne vom Dienstag wohl verteidigen, aber zur Wochenmitte zunächst nicht ausbauen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start praktisch unverändert auf 23.969 Punkte. Der Energiemarkt bleibt weiter das Zünglein an der Waage für die Konjunktur- und Inflationssorgen der Anleger im Zuge des Iran-Kriegs. Wie das "Wall Street Journal" berichtet, plant die Internationale Energieagentur offenbar die größte Freigabe von Ölreserven ihrer Geschichte, um die Preisturbulenzen zu beruhigen. Zuletzt hatte sich die Lage jedoch bereits merklich entspannt nach regelrechter Panik am frühen Montag. Da hatte der Dax mit 22.927 Punkten auch sein bisheriges Tief seit dem Start des Iran-Kriegs markiert. Der japanische Nikkei 225 tendierte am Morgen gleichwohl stark - überhaupt dominieren in Asien die Gewinner

USA: - GERINGE VERLUSTE - Die Anleger an den US-Börsen sind am Dienstag in einem nervösen Handel wieder vorsichtiger geworden. Nach der Vortageserholung schlossen die wichtigsten Indizes leicht im Minus. Die Anleger verfolgten weiterhin die Nachrichten zum Iran-Krieg und reagierten verunsichert auf den stark schwankenden Ölpreis. Für Verwirrung sorgte insbesondere US-Energieminister Chris Wright. Er hatte auf der Plattform X mitgeteilt, dass die US-Marine erfolgreich einen Öltanker durch die Straße von Hormus eskortiert habe. Allerdings wurde dieser Tweet kurz darauf gelöscht, etwas später dementierte das Weiße Haus die Meldung offiziell. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,07 Prozent tiefer bei 47.706,51 Punkten, nachdem er zwischenzeitlich um ein Prozent gestiegen war. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,21 Prozent auf 6.781,48 Punkte. Für den NASDAQ 100 ging es geringfügig auf 24.956,47 Punkte nach unten.

ASIEN: - IM PLUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch zugelegt. Besonders deutlich fiel das Plus in Japan aus. Dort stieg der Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende eineinhalb Prozent und knüpfte damit an die Erholung vom Dienstag an.

Wer­bung

^

DAX 23968,63 2,39%

XDAX 23822,02 0,05%

EuroSTOXX 50 5837,17 2,67%

Stoxx50 5061,85 1,79%

DJIA 47706,51 -0,07%

S&P 500 6781,48 -0,21%

NASDAQ 100 24956,47 -0,04%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Wer­bung

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 127,06 +0,07%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1632 0,19%

USD/Yen 158,18 0,08%

Euro/Yen 183,99 0,26%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 69.528 -0,62%

°

ROHÖL:

^

Brent 88,08 +0,28 USD

WTI 84,37 +0,92 USD

°

/zb

Mehr zum Thema DAX 40

08:53Nahostkonflikt und Ölpreise bleiben Top-Thema: DAX dürfte sich kaum aus der Deckung wagen
08:35dailyDAX: Runde Marke angekratzt
08:35dailyDAX: Runde Marke angekratzt
08:35dailyDAX: Runde Marke angekratzt
08:24Aktien Frankfurt Ausblick: Dax nach Vortagserholung vor schwächerem Auftakt
08:15Porsche meldet 91,4 Prozent Gewinneinbruch
08:00Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen - Rheinmetall steigert Gewinn und Umsatz
07:41Gewinn von Sportwagenbauer Porsche bricht um über 90 Prozent ein
mehr