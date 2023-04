dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Unverändert erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - UNVERÄNDERT - Nach dem Sprung des Dax (DAX 40) auf den höchsten Stand seit Anfang 2022 zur Wochenmitte dürfte es am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt wieder ruhig zugehen. Der Broker IG indizierte den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel auf knapp 15 700 Punkte und somit etwa auf dem Niveau des Schlusskurses am Mittwoch. Der Dax war am Vortag erstmals seit Januar 2022 über die Marke von 15 800 Zählern gestiegen. Auslöser waren überraschend niedrige Inflationsdaten aus den USA. Im weiteren Handelsverlauf hatte der Index die Gewinne aber größtenteils wieder abgegeben. Analyst Edward Moya vom Broker Oanda begründete das damit, dass die Inflation gleichwohl noch immer zu hoch sei und dass an den Märkten bereits "aggressiv" Zinssenkungen seitens der US-Notenbank Fed eingepreist würden.

USA: - VERLUSTE - US-Inflationsdaten haben am Mittwoch die Anleger am New Yorker Aktienmarkt etwas ratlos zurückgelassen. Auch das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung stützte die Kurse nur kurz. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) verlor zum Börsenschluss 0,11 Prozent auf 33 646,50 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 ging mit 12 848,35 Punkten 0,89 Prozent schwächer aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 fiel um 0,41 Prozent auf 4091,95 Zähler.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die jüngsten Inflationsdaten aus den USA haben an den Börsen Asiens am Donnerstag durchwachsene Kursentwicklungen gesorgt. Die Inflation war zwar überraschend niedrig, doch sind laut Experten bereits ein deutlicher weniger aggressiver Zinskurs und sogar Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed in die Kurse eingepreist. Ein überraschend starker Anstieg der Exporte Chinas im März half den Kursen nicht. Der CSI-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen büßte zuletzt 0,4 Prozent ein. Der technologiewertelastige Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gab zuletzt um 0,5 Prozent nach. Unter Druck gerieten die Aktien des Online-Riesen Alibaba nach einem Bericht der "Financial Times", demzufolge der japanische Softbank-Konzern einen Großteil seiner Beteiligung an Alibaba verkauft. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 hingegen im späten Handel um 0,2 Prozent zu.

^

DAX 15703,60 +0,31%

XDAX 15689,94 +0,14%

EuroSTOXX 50 4334,03 +0,02%

Stoxx50 4001,92 +0,06%

DJIA 33646,50 -0,11%

S&P 500 4091,95 -0,41%

NASDAQ 100 12848,35 -0,89%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 135,08 -0,11%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0990 -0,02%

USD/Yen 133,28 +0,10%

Euro/Yen 146,47 +0,08%

°

ROHÖL:

^

Brent 87,00 -0,33 USD

WTI 82,98 -0,28 USD

°

