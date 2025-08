dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Verluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - IM MINUS - Der DAX dürfte am Freitag eher schwach in den neuen Börsenmonat August starten. Es droht der Rückfall unter die Marke von 24.000 Punkten, wie der Broker IG zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit einem Minus von 0,42 Prozent auf 23.964 Punkte signalisierte. Auf Wochensicht zeichnet sich für das Barometer, gemessen an der aktuellen Indikation, ein Minus von 1 Prozent ab. Durchwachsene Geschäftszahlen deutscher Unternehmen und etwas ernüchternde Signale von der US- Geldpolitik hatten am Vortag schon belastet. In der laufenden Berichtssaison hinkten europäische Unternehmen beim Gewinnwachstum je Aktie den US-amerikanischen hinterher, schrieb Stratege Mislav Matejka von JPMorgan. Dies stütze seine frühere Einschätzung, dass die Aktien-Rally in der Eurozone wohl zum Stillstand komme.

USA: - VERLUSTE - Die Euphorie über überraschend starke Quartalsbilanzen und Kursrekorde von Microsoft, dem Facebook-Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) und dem Online-Händler eBay hat am Donnerstag nicht lange gehalten. Zwar lagen die genannten Aktien bis zur Schlussglocke stark im Rennen, dem Gesamtmarkt konnten sie aber keinen entscheidenden Aufwärtsimpuls mehr geben. Der marktbreite S&P-500-Index (S&P 500) und der technologielastige NASDAQ 100 waren zum Auftakt auf weitere Rekordmarken geklettert. Zum Schluss verbuchte der S&P 500 aber einen Verlust von 0,37 Prozent auf 6.339,39 Punkte. Der Nasdaq 100 gab um 0,55 Prozent auf 23.218,12 Zähler nach. Der Dow Jones Industrial verlor 0,74 Prozent und schloss mit 44.130,98 Punkten.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Freitag nachgegeben. Die US-Zollpolititik belastete. Der CSI-300-Index (CSI 300), der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen enthält, verlor zuletzt rund ein halbes Prozent, wie auch der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel um 0,7 Prozent.

DAX 24065,47 -0,81%

XDAX 24024,26 -1,07%

EuroSTOXX 50 5319,92 -1,36%

Stoxx50 4468,34 -1,11%

DJIA 44130,98 -0,74%

S&P 500 6339,39 -0,37%

NASDAQ 100 23218,12 -0,55%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 129,50 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1421 0,05%

USD/Yen 150,56 -0,12%

Euro/Yen 171,97 -0,07%

BITCOIN:

Bitcoin 115.647 -0,09%

(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 71,85 +0,15 USD

WTI 69,39 +0,13 USD

