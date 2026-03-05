dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Verluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Am Aktienmarkt kommen die Anleger am Donnerstag zunehmend ins Grübeln. Steigende Ölpreise belasten. So kostete Öl der Nordseesorte Brent zuletzt 125 Dollar, dies ist der höchste Stand seit Beginn des Iran-Kriegs. Angesichts der daraus folgenden Inflationsrisiken werden mögliche Zinsanhebungen nun stärker in den Überlegungen der Marktteilnehmer berücksichtigt. Dies drückt auch den DAX weiter nach unten. Der Broker IG taxierte ihn zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 1,1 Prozent tiefer auf 23.683 Punkte. Das charttechnische Bild trübt sich weiter ein.

USA: - NUR NASDAQ IM PLUS - Die immer mehr schwindende Aussicht auf baldige Zinssenkungen durch die Notenbank Fed hat am Mittwoch die US-Börsen gebremst. Der Leitindex Dow Jones Industrial lotete im Verlauf des Handels den tiefsten Stand seit fast zwei Wochen aus. Am Ende stand für den Leitindex ein Abschlag von 0,57 Prozent zu Buche. Der marktbreite S&P 500 ging mit einem Minus von 0,04 Prozent aus dem Handel. Besser als der Dow und der S&P 500 schlug sich die technologielastige Börse Nasdaq. Der NASDAQ 100 stieg um 0,58 Prozent. Hier sorgten der Chip-Produzent NXP Semiconductor und der Festplattenhersteller Seagate für gute Stimmung und Kurs-Rallys. Die US-Notenbank Fed tastete die Leitzinsspanne wie erwartet nicht an. Bereits auf ihren beiden vorherigen Sitzungen hatte die Notenbank die Leitzinsen nicht verändert. Der in Kürze abtretende Chef Jerome Powell betonte die mit dem Iran-Krieg verbundenen inflationären Risiken. Die Lage im Nahen Osten sorge für große Unsicherheit.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Kräftig steigende Ölpreise im Zuge der Unsicherheit im Iran-Krieg belasteten die Stimmung. In Tokio ging es mit dem japanischen Leitindex Nikkei 225 nach der Feiertagsruhe am Vortag zulezt um rund 1,4 Prozent nach unten. Auch die Indizes in China und der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gaben nach. Der Hang Seng in Hongkong büßte im späten Handel 1,4 Prozent ein. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandsbörsen gab deutlich moderater um 0,1 Prozent nach.

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DAX 23.954,56 -0,27%

XDAX 23.842,63 -0,62%

EuroSTOXX 50 5.816,48 -0,34%

Stoxx50 4.992,32 -0,68%

DJIA 48.861,81 -0,57%

S&P 500 7.135,95 -0,04%

NASDAQ 100 27.186,99 0,58%°

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 124,45 -0,08%°

DEVISEN:

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Euro/USD 1,1661 -0,14%

USD/Yen 160,52 0,05%

Euro/Yen 187,19 -0,04%°

BITCOIN:

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Bitcoin 75.539 -0,27%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

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Brent 123,60 5,57 USD

WTI 109,88 2,97 USD°

/jha/