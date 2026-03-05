DAX23.955 -0,3%Est505.753 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7300 +0,6%Nas24.673 ±0,0%Bitcoin64.905 ±0,0%Euro1,1679 ±0,0%Öl122,3 +0,5%Gold4.593 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX startet tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- US-Leitzins wird nicht angetastet -- Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, Ölpreise, BASF, Volkswagen im Fokus
Top News
Ausblick: Colgate-Palmolive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: Colgate-Palmolive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Vor EZB-Leitzins-Showdown: DAX von neuem Ölpreis-Hoch deutlich ins Minus gedrückt Vor EZB-Leitzins-Showdown: DAX von neuem Ölpreis-Hoch deutlich ins Minus gedrückt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Verluste erwartet

30.04.26 07:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
48.861,8 PKT -280,1 PKT -0,57%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
24.673,2 PKT 9,4 PKT 0,04%
Charts|News|Analysen
S&P 500
7.136,0 PKT -2,9 PKT -0,04%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Am Aktienmarkt kommen die Anleger am Donnerstag zunehmend ins Grübeln. Steigende Ölpreise belasten. So kostete Öl der Nordseesorte Brent zuletzt 125 Dollar, dies ist der höchste Stand seit Beginn des Iran-Kriegs. Angesichts der daraus folgenden Inflationsrisiken werden mögliche Zinsanhebungen nun stärker in den Überlegungen der Marktteilnehmer berücksichtigt. Dies drückt auch den DAX weiter nach unten. Der Broker IG taxierte ihn zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 1,1 Prozent tiefer auf 23.683 Punkte. Das charttechnische Bild trübt sich weiter ein.

USA: - NUR NASDAQ IM PLUS - Die immer mehr schwindende Aussicht auf baldige Zinssenkungen durch die Notenbank Fed hat am Mittwoch die US-Börsen gebremst. Der Leitindex Dow Jones Industrial lotete im Verlauf des Handels den tiefsten Stand seit fast zwei Wochen aus. Am Ende stand für den Leitindex ein Abschlag von 0,57 Prozent zu Buche. Der marktbreite S&P 500 ging mit einem Minus von 0,04 Prozent aus dem Handel. Besser als der Dow und der S&P 500 schlug sich die technologielastige Börse Nasdaq. Der NASDAQ 100 stieg um 0,58 Prozent. Hier sorgten der Chip-Produzent NXP Semiconductor und der Festplattenhersteller Seagate für gute Stimmung und Kurs-Rallys. Die US-Notenbank Fed tastete die Leitzinsspanne wie erwartet nicht an. Bereits auf ihren beiden vorherigen Sitzungen hatte die Notenbank die Leitzinsen nicht verändert. Der in Kürze abtretende Chef Jerome Powell betonte die mit dem Iran-Krieg verbundenen inflationären Risiken. Die Lage im Nahen Osten sorge für große Unsicherheit.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Kräftig steigende Ölpreise im Zuge der Unsicherheit im Iran-Krieg belasteten die Stimmung. In Tokio ging es mit dem japanischen Leitindex Nikkei 225 nach der Feiertagsruhe am Vortag zulezt um rund 1,4 Prozent nach unten. Auch die Indizes in China und der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gaben nach. Der Hang Seng in Hongkong büßte im späten Handel 1,4 Prozent ein. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandsbörsen gab deutlich moderater um 0,1 Prozent nach.

^

DAX 23.954,56 -0,27%

XDAX 23.842,63 -0,62%

EuroSTOXX 50 5.816,48 -0,34%

Stoxx50 4.992,32 -0,68%

DJIA 48.861,81 -0,57%

S&P 500 7.135,95 -0,04%

NASDAQ 100 27.186,99 0,58%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 124,45 -0,08%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1661 -0,14%

USD/Yen 160,52 0,05%

Euro/Yen 187,19 -0,04%°

BITCOIN:

^

Bitcoin 75.539 -0,27%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

^

Brent 123,60 5,57 USD

WTI 109,88 2,97 USD°

/jha/

Mehr zum Thema Dow Jones 30 Industrial

09:11Ecuador starts fracking in Amazon rainforest
09:00heise+ | Apple Watch als Whoop-Ersatz: Gesundheits-Apps für Fitness und Erholung
07:34dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Verluste erwartet
07:21Latam wählt wieder Rolls-Royce-Triebwerke für weitere Boeing 787
07:00Salesforce vs. ServiceNow: Which AI Stock Is the Better Buy?
06:51Ariane 6 liefert neuen Schub für das Amazon-Leo-Satellitennetz
06:27Amazon übertrifft Erwartungen
06:15Donnerstag: Googles KI-Suche als Umsatztreiber, Speicherkrise belastet Microsoft
mehr