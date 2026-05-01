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dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Verluste erwartet

08.05.26 07:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Kriegssorgen rund um den Iran sind am Freitag wieder Thema. Der Broker IG taxierte den DAX rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,8 Prozent tiefer auf 24.471 Punkte. Trotz Waffenruhe haben sich die USA und der Iran gegenseitig beschossen. "US-Streitkräfte wehrten unprovozierte iranische Angriffe ab und reagierten mit Schlägen zur Selbstverteidigung", teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando (Centcom) des US-Militärs mit. Präsident Donald Trump drängte den Iran, nun schnell eine Friedensvereinbarung zu unterzeichnen. Ansonsten werde das US-Militär iranische Einheiten in Zukunft noch viel härter und viel gewaltsamer treffen. Die Ölpreise zogen daraufhin wieder an.

USA: - VERLUSTE - Nach ihrem zuletzt starken Lauf haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag den Rückwärtsgang eingelegt. Als Grund nannten Händler die Entwicklung der Ölpreise im Zuge der Lage im Iran-Krieg. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli notierte am Donnerstagabend nur noch leicht im Minus, nachdem der Preis zuvor deutlich mehr nachgegeben hatte. Der Dow Jones Industrial schloss 0,63 Prozent tiefer bei 49.596,97 Punkten, nachdem er anfangs kurzzeitig über die Marke von 50.000 Punkten geklettert war.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nachgegeben. Kriegssorgen rund um den Iran sind wieder Thema. Trotz Waffenruhe haben sich die USA und der Iran gegenseitig beschossen. Die Ölpreise zogen daraufhin an. In Japan büßte der Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende 0,7 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank um 1,1 Prozent und der CSI 300, der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen abbildet, gab um 0,9 Prozent nach.

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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DEVISEN:

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USD/Yen 156,85 -0,05%

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BITCOIN:

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ROHÖL:

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WTI 95,69 0,88 USD°

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