dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Verluste - Iran-Unsicherheit bleibt

29.07.26 07:36 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Neuerliche Angriffe des Iran im Krieg mit den Vereinigten Staaten dürften am Mittwoch die Kurse am deutschen Aktienmarkt belasten. Der Broker IG berechnete den Leitindex Dax am Morgen rund zwei Stunden vor Beginn des Handels 0,6 Prozent niedriger bei 25.300 Punkten. Damit droht das Börsenbarometer wieder in die Handelsspanne der vergangenen Wochen zurückzufallen, aus der es am Montag nach oben ausgebrochen war. Erstmals seit dem vorläufigen Stopp der US-Angriffe auf Ziele im Iran haben Teherans Streitkräfte nach Darstellung des US-Militärs mehrere ballistische Raketen auf US-Truppen im Nahen Osten abgefeuert. Alle Geschosse seien abgefangen worden, teilte das US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit, ohne Angabe des Ziels der Angriffe. Das ließ die Preise für Öl und Gas am Mittwoch wieder steigen. Daneben rückt die Sitzung der US-Notenbank in den Blick. Auf der zweiten Zinssitzung der US-Notenbank Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh wird an diesem Mittwoch erneut keine Änderung beim Leitzins erwartet.

USA: - DOW IM PLUS, TECHWERTE SCHWÄCHELN - Die New Yorker Nasdaq-Börse ist auch am Dienstag nicht den jüngsten Turbulenzen im Chipsektor entkommen. Während der stärker auf Standardwerte ausgerichtete Dow Jones Industrial dank einiger guter Quartalsberichte den dritten positiven Handelstag in Folge verbuchte, treiben KI-Profiteure den Anlegern immer mehr die Sorgenfalten auf die Stirn. Am Mittwoch erwarten sie dann den nächsten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Der Dow kam letztlich mit 52.747,32 Punkten auf ein Plus von 1,03 Prozent. Der breit aufgestellte S&P 500 gewann 0,21 Prozent auf 7.428,78 Zähler. Der NASDAQ 100 sackte allerdings nochmals ab, auch wenn er sein zwei Prozent hohes Spitzenminus auf 0,98 Prozent mehr als halbieren konnte. Mit dem Schlussstand von 27.763,14 Punkten vollendete der technologielastige Leitindex seinen fünften Handelstag im Minus.

ASIEN: - SK HYNIX ZIEHT KOSPI RUNTER - Ein abermaliger Kursrutsch des Speicherchipkonzerns SK Hynix hat die südkoreanische Börse am Mittwoch belastet. Der Leitindex Kospi knickte um rund 7 Prozent ein. SK hynix fuhr im Zuge des boomenden Geschäfts mit Künstlicher Intelligenz (KI) zwar erneut Rekordgewinne ein, verfehlte aber die Markterwartungen und kündigte zudem deutlich höhere Investitionen an. Der japanische Nikkei 225 fiel im späten Handel um 1,7 Prozent. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen stieg hingegen um rund ein halbes Prozent, während der technologiewertelastigere Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong mit einem Plus von 1,4 Prozent zulegte.

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DAX 25.464,01 0,41%

XDAX 25.530,20 0,14%

EuroSTOXX 50 6.289,51 0,12%

Stoxx50 5.439,22 0,34%

DJIA 52.747,32 1,03%

S&P 500 7.428,78 0,21%

NASDAQ 100 27.763,13 -0,99%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 125,04 -0,06%

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DEVISEN:

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Euro/USD 1,1402 0,13%

USD/Yen 163,43 -0,26%

Euro/Yen 186,35 -0,13%

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BITCOIN:

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Bitcoin 63.920 0,11%

(USD, Bitstamp)

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ROHÖL:

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Brent 87,17 +3,08 USD

WTI 81,95 +2,69 USD

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