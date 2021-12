dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Vorsicht vor Notenbankentscheidungen

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ZURÜCKHALTUNG - Vor den ab der Wochenmitte anstehenden geldpolitischen Weichenstellungen großer Notenbanken bleiben die Dax-Anleger am Dienstag zurückhaltend. Die zunehmende Ausbreitung der Coronavirus-Variante Omikron mahnt ebenfalls zur Vorsicht. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,02 Prozent auf 15 625 Punkte. Am Vortag war der Dax noch bis an die 15 800 Punkte herangelaufen, ehe die Anleger der Mut verließ. Die Vorgaben von den Überseebörsen sind am Dienstag negativ.

USA: - VERLUSTE - Die Anleger an der Wall Street haben nach den jüngsten Kursgewinnen wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Am Montag gerieten insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte unter Druck. Die Investoren agierten vorsichtiger wegen der weiter schwelenden Unsicherheit, die rund um die Coronavirus-Variante Omikron herrscht. Zudem war am Markt zu Wochenbeginn wieder die Furcht vor einer schärferen Geldpolitik zur Bekämpfung der ungebrochen hohen Inflation zu spüren. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) fiel am Montag um 0,89 Prozent auf 35 650,95 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,91 Prozent auf 4668,97 Zähler. Für den technologieorientierten NASDAQ 100 ging es um 1,53 Prozent auf 16 082,55 Punkte nach unten.

ASIEN: - VERLUSTE - Die rasche Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus hinterlässt an den Börsen Asiens nun doch wieder Spuren. Zudem hielten sich Investoren am Dienstag angesichts womöglich wegweisender geldpolitischer Entscheidungen großer Notenbanken, die in den kommenden Tagen anstehen, zurück. Der CSI-300-Index (CSI 300), der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, fiel zuletzt um 0,7 Prozent, der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte 1,4 Prozent ein. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,7 Prozent im Minus.

DAX 15621,72 -0,01%

XDAX 15605,08 -0,2%

EuroSTOXX 50 4183,04 -0,38%

Stoxx50 3712,30 -0,24%

DJIA 35650,95 -0,89%

S&P 500 4668,97 -0,91%

NASDAQ 100 16082,55 -1,53%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,65 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1280 -0,04%

USD/Yen 113,56 -0,03%

Euro/Yen 128,10 -0,07%

ROHÖL:

Brent 74,35 -0,04 USD

WTI 71,18 -0,11 USD

