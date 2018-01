dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Wall Street gibt Richtung vor

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - HÖHER - Nach dem starken Jahresstart an der Wall Street dürfte auch der Dax (DAX 30) am Mittwoch zulegen: Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,3 Prozent höher auf 12 911 Punkte. Tags zuvor war er belastet durch den starken Euro mit 12 745 Punkten zeitweise auf das tiefste Niveau seit Ende September 2017 abgesackt bevor eine Stabilisierung einsetzte.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen sind mit Gewinnen ins neue Börsenjahr 2018 gestartet. Deutliche Aufschläge verzeichneten am Dienstag vor allem Technologiewerte. So rückte der NASDAQ 100 um 1,80 Prozent auf 6511,34 Punkte vor. Hier hatten Investoren vor dem Jahreswechsel noch Kursgewinne eingestrichen. Nun waren die Papiere aus dem Technologiebereich auf dem niedrigeren Niveau wieder gefragt.

ASIEN: - POSITIV - Asiens Börsen sind der Wall Street am Mittwoch nach oben gefolgt. Bis auf ganz wenige Ausnahmen unter den Handelsplätzen stiegen die Kurse moderat. In Japan wurde wegen des neuen Jahres allerdings weiterhin nicht gehandelt.

DAX 12.871,39 -0,36%

XDAX 12.892,33 0,24%

EuroSTOXX 50 3.490,19 -0,39%

Stoxx50 3.166,66 -0,35%

DJIA 24.824,01 0,42%

S&P 500 2.695,79 0,83%

NASDAQ 100 6.511,34 1,80%

Nikkei 225 Kein Handel wegen Feiertag.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: Nach Aussagen von EZB-Verantwortlichen zu einem baldigen Ende des Anleihekaufprogramms sei der Bund-Future angeschlagen, schrieb Dirk Gojny in einem Morgenkommentar am Mittwoch. Die Vorgaben sprächen allenfalls für eine behauptete Eröffnung; im Tagesverlauf sollte er sich dann zwischen 160,50 und 161,90 bewegen.

Bund-Future Schlusskurs 161,33 -0,28%

Bund-Future Settlement 161,28 0,03%

DEVISEN: - EURO ÜBER 1,20 DOLLAR - Der Euro hat am Mittwoch weiter über der Marke von 1,20 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2058 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,2065 Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:15 Uhr)

Euro/USD 1,2058 -0,01%

USD/Yen 112,25 -0,03%

Euro/Yen 135,35 -0,04%

ROHÖL:

Brent (März-Lieferung) 66,56 0,01 USD

WTI (Februar-Lieferung) 60,38 0,02 USD

