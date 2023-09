dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Warten auf die Fed

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - UNVERÄNDERT - Vor der US-Leitzinsentscheidung am Abend gehen die Anleger im Dax (DAX 40) wohl weiter keine größeren Wetten ein. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start prozentual fast unverändert auf 15 662 Punkte. Der Dax bleibt damit zunächst im Handelskorridor der vergangenen Wochen. Die US-Notenbank dürfte ihre Geldpolitik wohl nicht noch weiter straffen. Sowohl unter Bankvolkswirten als auch an den Finanzmärkten wird überwiegend mit stabilen Leitzinsen gerechnet. Spannung herrscht allerdings beim geldpolitischen Ausblick. Denn es ist ungewiss, ob die Fed zukünftig ihre Zinsen weiter anheben wird - oder am Ende ihres Straffungszyklus angelangt ist.

USA: - LEICHTE VERLUSTE - Am Tag vor dem Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed haben die Anleger in New York einmal mehr das Risiko gescheut. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss am Dienstag 0,31 Prozent tiefer mit 34 517,73 Punkten, zeigte sich damit aber klar erholt von seinem Tagestief. Der marktbreite S&P 500 sank am Ende um 0,22 Prozent auf 4443,95 Punkte, und für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,22 Prozent auf 15 191,23 Zähler bergab. Durchwachsene Daten aus der Baubranche gaben den US-Börsen, die lethargisch in die Woche gestartet waren, keine Impulse.

ASIEN: - VERLUSTE - Vor der US-Leizinsentscheidung am Mittwochabend mitteleuropäischer Zeit sind die Anleger an den Börsen Asiens vorsichtig geblieben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel im späten Handel um mehr als ein halbes Prozent. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, verlor 0,2 Prozent und der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong dank um 0,7 Prozent.

DAX 15664,48 -0,40%

XDAX 15680,42 -0,31%

EuroSTOXX 50 4242,70 -0,07%

Stoxx50 3978,84 -0,13%

DJIA 34517,73 -0,31%

S&P 500 4443,95 -0,22%

NASDAQ 100 15191,23 -0,22%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 129,40 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0680 0,01%

USD/Yen 147,83 -0,02%

Euro/Yen 157,88 -0,01%

ROHÖL:

Brent 93,38 -0,96 USD

WTI 90,38 -0,82 USD

