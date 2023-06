dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Warten auf frische Impulse

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Der Dax (DAX 40) setzt seinen Pendelkurs um die runde Marke von 16 000 Punkten fort. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitag rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 16 011 Punkte. Vor in der kommenden Woche anstehenden US-Inflationszahlen und der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank agieren die Anleger weiter unentschlossen. Für etwas Auftrieb sorgen zum Wochenausklang Kursgewinne in den USA nach einem unerwartet klaren Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Was für die Konjunktur ein eher negatives Signal ist, bedeutet für die Geldpolitik im Kampf gegen die Inflation möglicherweise einen Erfolg. Entsprechend kühlten die zuletzt hochgekochten Zinsspekulationen ab, die Anleiherenditen sanken wieder. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 machte seine Verluste vom schwachen Mittwoch am Vorabend fast wett. Im Dax bleibt das Wochenhoch bei 16 114 Punkten erste Orientierungsmarke nach oben. Nach unten würde die 21-Tage-Linie bei aktuell 15 966 Punkten wohl Halt geben. Sie ist Gradmesser für den kurzfristigen Trend und läuft aktuell seitwärts.

USA: - GEWINNE - Am New Yorker Aktienmarkt ist es am Donnerstag wieder bergauf gegangen. Während die Anleger gespannt auf den Zinsentscheid der US-Zentralbank Fed in der kommenden Woche warten, sorgten wöchentliche Arbeitsmarktdaten für etwas Entlastung bei der Frage, ob nach den Leitzinsanhebungen der australischen und kanadischen Notenbank auch die US-Zentralbank Fed vielleicht noch weitere Zinsanhebungen plant. Eine unerwartet hohe Zahl an Erstanträgen ist zwar kein gutes Signal für die Wirtschaft, aber womöglich im Sinne der Fed bei ihrem Kampf gegen die Inflation. Dies trieb vor allem die Tech-Werte im NASDAQ 100 an, der um 1,27 Prozent auf 14 484,54 Punkte stieg. Nach verhaltenem Start kam der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) mit 33 833,61 Punkten auf ein Plus von 0,50 Prozent. Auffällig war, dass er kurz vor Schluss mit 33 873 Punkten sein höchstes Niveau seit Anfang Mai erreichte. Der marktbreite S&P 500 beendete den Handel 0,62 Prozent höher bei 4293,93 Zählern.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Freitag überwiegend zugelegt. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 1,8 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,2 Prozent, während der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai leicht nachgab. Gewinne gab es in Australien.

DAX 15989,96 0,18%

XDAX 16014,55 0,44%

EuroSTOXX 50 4297,68 0,13%

Stoxx50 3976,42 -0,04%

DJIA 33833,61 0,50%

S&P 500 4293,93 0,62%

NASDAQ 100 14484,54 1,27%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 133,78 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0777 -0,05%

USD/Yen 139,30 0,27%

Euro/Yen 150,12 0,22%

ROHÖL:

Brent 75,49 -0,47 USD

WTI 70,80 -0,49 USD

