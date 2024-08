dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Warten auf geldpolitische Signale

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Der DAX tritt am Donnerstag vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole auf der Stelle. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt prozentual unverändert auf 18 449 Punkte. Das bisherige Wochenplus von 0,7 Prozent dürfte sich also zunächst nicht ändern. Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners spricht angesichts am Vortag schon niedriger Handelsumsätze von einem gleichzeitigen "Käufer- und Verkäuferstreik" am Aktienmarkt, der derzeit stattfinde. "Die Angst, sich auf der falschen Seite zu positionieren, ist im Moment einfach riesig". Im Fokus steht bis zum Wochenende ganz klar die US- Geldpolitik . Die Anleger warten mit Blick auf das Treffen der Währungshüter auf die Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag, von der sie sich Hinweise erhoffen, wann eine erste Zinsssenkung kommen wird und wie groß sie sein wird. Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der letzten Zinssitzung der Fed deute ganz klar auf eine erste Zinssenkung im September hin, betonte Altmann. Eine Revision von US-Arbeitsmarktdaten habe den Druck auf die Fed zusätzlich erhöht.

USA: - GEWINNE - Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch moderat zugelegt. Der Dow Jones Industrial schloss 0,14 Prozent höher bei 40.890,49 Punkten. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,42 Prozent auf 5.620,85 Zähler zu. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,53 Prozent auf 19.824,84 Punkte hoch. Vor dem am Donnerstag beginnenden Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, Wyoming, hielten sich die Kursbewegungen in Grenzen. Die Anleger warten vor allem auf die Rede von Jerome Powell am Freitag. Der Chef der US-Notenbank (Fed) werde vermutlich den Erfolg der Inflationsbekämpfung hervorheben und die Märkte auf eine Zinssenkung im September vorbereiten, glauben die Experten der Handelsplattform Etoro.

ASIEN: - ABWARTEN - Die Anleger an den wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben sich am Donnerstag weitgehend zurückgehalten. Sie warten auf geldpolitische Signale vom Notenbankertreffen im US-amerikanischen Jackson Hole. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann im späten Handel 0,3 Prozent. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um rund 0,5 Prozent, während der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um 0,3 Prozent nachgab. Leichte Verluste gab es auch in Südkorea, wohingegen die Börsen in Australien und in Indien leicht zulegten.

^

DAX 18448,95 0,50%

XDAX 18475,65 0,66%

EuroSTOXX 50 4885,28 0,57%

Stoxx50 4469,60 0,30%

DJIA 40890,49 0,14%

S&P 500 5620,85 0,42%

NASDAQ 100 19824,84 0,53%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 134,75 -0,03%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1144 -0,06%

USD/Yen 145,09 -0,14%

Euro/Yen 161,68 -0,19%

°

ROHÖL:

^

Brent 75,96 -0,09 USD

WTI 71,74 -0,19 USD

°

/mis